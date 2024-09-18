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Как избавиться от рыбного запаха: неожиданный лайфхак с пивом

Как избавиться от рыбного запаха на тарелках и столовых приборах
1:03
Еда

Опытные хозяйки иногда используют пиво для обработки тарелок и столовых приборов. Этот необычный лайфхак особенно полезен, если посуда использовалась для еды рыбы.

Как избавиться от рыбного запаха на тарелках и столовых приборах
Фото: commons.wikimedia. org by DaraDaraDara, CC BY-SA 4.0

Рыба — это не только вкусный, но и полезный продукт, важная часть здорового рациона. Однако она имеет один недостаток — стойкий запах, который может впитаться в кухонную утварь.

Под угрозой оказываются не только разделочные доски и сковородки, но и обычные тарелки, вилки и ножи. Чтобы избавиться от запаха, некоторые хозяйки протирают посуду пивом. Этот напиток эффективно нейтрализует рыбный аромат, с которым не всегда справляются даже самые современные моющие средства.

Но пиво — не единственный способ устранить запах рыбы. С этой задачей также отлично справляются сырой картофель, уксус, солевой раствор и лимон. Цитрусовые можно даже использовать для протирания рук, если на них остался запах рыбы после готовки или приема пищи.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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