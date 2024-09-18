Как избавиться от рыбного запаха: неожиданный лайфхак с пивом

Как избавиться от рыбного запаха на тарелках и столовых приборах

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Опытные хозяйки иногда используют пиво для обработки тарелок и столовых приборов. Этот необычный лайфхак особенно полезен, если посуда использовалась для еды рыбы.

Фото: commons.wikimedia. org by DaraDaraDara, CC BY-SA 4.0

Рыба — это не только вкусный, но и полезный продукт, важная часть здорового рациона. Однако она имеет один недостаток — стойкий запах, который может впитаться в кухонную утварь.

Под угрозой оказываются не только разделочные доски и сковородки, но и обычные тарелки, вилки и ножи. Чтобы избавиться от запаха, некоторые хозяйки протирают посуду пивом. Этот напиток эффективно нейтрализует рыбный аромат, с которым не всегда справляются даже самые современные моющие средства.

Но пиво — не единственный способ устранить запах рыбы. С этой задачей также отлично справляются сырой картофель, уксус, солевой раствор и лимон. Цитрусовые можно даже использовать для протирания рук, если на них остался запах рыбы после готовки или приема пищи.