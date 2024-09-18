Виноград и фигура: почему сладкие ягоды не так вредны, как кажется

Можно ли есть виноград с косточками

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Вокруг винограда существует множество мифов, которые вызывают вопросы у потребителей. Можно ли есть виноград с косточками и не бояться аппендицита? Нужно ли смывать белый налет с ягод? На эти вопросы ответила диетолог Татьяна Филиппова.

Фото: https://www.flickr.com/photos/discoveroregon/35050195585 by Rick Obst, CC BY 2.0

По словам специалиста, белый налет на винограде часто ошибочно принимают за следы химических обработок. На самом деле, это природный восковой налет, который указывает на то, что ягоды были аккуратно собраны и доставлены в свежем виде. Такой виноград не подвергался длительному хранению и сохраняет свою свежесть.

Диетолог также обсудила вопрос калорийности и сладости винограда. На 100 граммов винограда приходится около 70 ккал, а содержание сахара в нем — около 17 граммов, что больше, чем у многих других фруктов. Однако Татьяна Филиппова отметила, что виноград сам по себе не является угрозой для фигуры, если употреблять его в умеренных количествах. Проблемы возникают из-за неправильного питания в целом.

Умеренное употребление винограда может обеспечить организм энергией, улучшить настроение и помочь предотвратить сердечно-сосудистые заболевания и болезни почек. Исключать его из рациона нужно лишь при проблемах с поджелудочной железой.

Еще один популярный миф — что виноградные косточки могут вызвать аппендицит. В это верить не стоит, утверждает диетолог. Виноградные косточки содержат антиоксиданты, которые омолаживают кожу и способствуют улучшению пищеварения.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ. Рассматриваются преимущественно в контексте окисления органических соединений.



