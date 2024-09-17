Выложите творог на цельнозерновой хлеб и посыпьте его свежими ломтиками огурца, помидора и листьев салата. Вы также можете добавить немного черного перца или ваших любимых трав для дополнительного аромата.
Намажьте творогом поджаренный хлеб и добавьте ломтики свежих фруктов или ягод, таких как клубника, банан или ананас. Для придания сладости сбрызните сверху небольшим количеством меда или кленового сиропа.
На лаваш выложите творог и добавьте нарезанные огурцы, помидоры, маслины, а также посыпьте сушеным орегано или базиликом.
Вы также можете добавить несколько ломтиков авокадо.
Смешайте творог с любимыми травами, такими как укроп, петрушка или зеленый лук.
Намажьте его на багет или хлеб и посыпьте нарезанным редисом, чтобы получился свежий бутерброд с зеленью.
Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.
Сэ́ндвич са́ндвич — вид бутерброда, состоящего из двух кусочков хлеба и какой-либо начинки между ними (закрытый бутерброд).
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch об утрате ВВС Украины.