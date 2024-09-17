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Рецепты сэндвичей с творогом

Вкусные и быстрые сэндвичи с творогом: попробуйте приготовить
1:02
Еда

Вегетарианский вариант

Выложите творог на цельнозерновой хлеб и посыпьте его свежими ломтиками огурца, помидора и листьев салата. Вы также можете добавить немного черного перца или ваших любимых трав для дополнительного аромата.

Вкусные и быстрые сэндвичи с творогом: попробуйте приготовить
Фото: commons.wikimedia.org by Сворад, CC BY-SA 4.0

Фруктовый твист

Намажьте творогом поджаренный хлеб и добавьте ломтики свежих фруктов или ягод, таких как клубника, банан или ананас. Для придания сладости сбрызните сверху небольшим количеством меда или кленового сиропа.

Средиземноморский микс

На лаваш выложите творог и добавьте нарезанные огурцы, помидоры, маслины, а также посыпьте сушеным орегано или базиликом.

Вы также можете добавить несколько ломтиков авокадо.

Херби Блисс

Смешайте творог с любимыми травами, такими как укроп, петрушка или зеленый лук.

Намажьте его на багет или хлеб и посыпьте нарезанным редисом, чтобы получился свежий бутерброд с зеленью.

Уточнения

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

Сэ́ндвич са́ндвич — вид бутерброда, состоящего из двух кусочков хлеба и какой-либо начинки между ними (закрытый бутерброд).

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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