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5 советов, как приготовить на сковороде пиццу

Пицца на сковороде: как создать идеальное блюдо даже без духовки
2:17
Еда

Пицца — это одно из самых популярных блюд во всём мире. Традиционно её выпекают в духовке, но бывают ситуации, когда под рукой нет духовки, а хочется побаловать себя любимой пиццей. В таких случаях отличным вариантом будет приготовление пиццы на сковороде.

Пицца на сковороде: как создать идеальное блюдо даже без духовки
Фото: Mmm... pizza night Uploaded by Fæ by jeffreyw, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • Тесто для пиццы (можно использовать готовое или приготовить самостоятельно)
  • Томатный соус или пицца-соус
  • Сыр (моцарелла, пармезан, чеддер)
  • Начинка по вкусу (ветчина, грибы, овощи и т.д.)
  • Масло или другой жир для смазывания сковороды

Приготовление:

  1. Разогрейте сковороду на среднем огне и смажьте её маслом или другим жиром. Сковорода должна быть достаточно большая, чтобы поместилась вся пицца.
  2. Разделите тесто на нужное количество порций (в зависимости от размера сковороды). Раскатайте каждый кусочек в тонкую круглую лепёшку. Следите, чтобы края были немного тоньше середины.
  3. Выложите тесто в разогретую сковороду и жарьте до легкого подрумянивания, примерно 2-3 минуты.
  4. Переверните тесто на другую сторону и немного обжарьте.
  5. Смажьте поверхность теста томатным или пицца-соусом, равномерно распределив его по всей площади.
  6. Выложите сверху начинку по вашему вкусу, а затем посыпьте тёртым сыром.
  7. Накройте сковороду крышкой и готовьте пиццу на среднем огне около 5-7 минут, пока сыр не расплавится и не зарумянится.
  8. При необходимости можно убрать крышку в конце приготовления, чтобы верх пропекся лучше.
  9. Готовую пиццу аккуратно переложите на тарелку и сразу подавайте к столу.

Важные советы:

  • Используйте качественные ингредиенты для лучшего вкуса.
  • Не перегружайте пиццу большим количеством начинки, иначе тесто может не пропечься.
  • Следите за температурой сковороды, чтобы не пережарить пиццу.
  • Пробуйте разные варианты начинок и экспериментируйте!

Приготовление пиццы на сковороде — отличный способ быстро насладиться любимым блюдом, даже если под рукой нет духовки. Попробуйте этот простой и вкусный рецепт!

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты. Небольшую пиццу иногда называют пиццеттой. Повар, специализирующийся на приготовлении пиццы, — пиццайоло.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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