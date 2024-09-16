5 советов, как приготовить на сковороде пиццу

Пицца на сковороде: как создать идеальное блюдо даже без духовки

2:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Пицца — это одно из самых популярных блюд во всём мире. Традиционно её выпекают в духовке, но бывают ситуации, когда под рукой нет духовки, а хочется побаловать себя любимой пиццей. В таких случаях отличным вариантом будет приготовление пиццы на сковороде.

Фото: Mmm... pizza night Uploaded by Fæ by jeffreyw, CC BY 2.0

Ингредиенты:

Тесто для пиццы (можно использовать готовое или приготовить самостоятельно)

Томатный соус или пицца-соус

Сыр (моцарелла, пармезан, чеддер)

Начинка по вкусу (ветчина, грибы, овощи и т.д.)

Масло или другой жир для смазывания сковороды

Приготовление:

Разогрейте сковороду на среднем огне и смажьте её маслом или другим жиром. Сковорода должна быть достаточно большая, чтобы поместилась вся пицца. Разделите тесто на нужное количество порций (в зависимости от размера сковороды). Раскатайте каждый кусочек в тонкую круглую лепёшку. Следите, чтобы края были немного тоньше середины. Выложите тесто в разогретую сковороду и жарьте до легкого подрумянивания, примерно 2-3 минуты. Переверните тесто на другую сторону и немного обжарьте. Смажьте поверхность теста томатным или пицца-соусом, равномерно распределив его по всей площади. Выложите сверху начинку по вашему вкусу, а затем посыпьте тёртым сыром. Накройте сковороду крышкой и готовьте пиццу на среднем огне около 5-7 минут, пока сыр не расплавится и не зарумянится. При необходимости можно убрать крышку в конце приготовления, чтобы верх пропекся лучше. Готовую пиццу аккуратно переложите на тарелку и сразу подавайте к столу.

Важные советы:

Используйте качественные ингредиенты для лучшего вкуса.

Не перегружайте пиццу большим количеством начинки, иначе тесто может не пропечься.

Следите за температурой сковороды, чтобы не пережарить пиццу.

Пробуйте разные варианты начинок и экспериментируйте!

Приготовление пиццы на сковороде — отличный способ быстро насладиться любимым блюдом, даже если под рукой нет духовки. Попробуйте этот простой и вкусный рецепт!

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты. Небольшую пиццу иногда называют пиццеттой. Повар, специализирующийся на приготовлении пиццы, — пиццайоло.

