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Не знаете, как сохранить выпечку свежей? Вот что вам нужно сделать

Как приготовить выпечку, которая долго остаётся мягкой
1:12
Еда

Некоторые хозяйки сталкиваются с проблемой, когда выпечка становится черствой уже через несколько часов, несмотря на все усилия. В то же время, профессиональные кондитеры могут сохранять изделия мягкими и свежими несколько дней. Вот несколько хитростей, которые помогут продлить свежесть вашей выпечки.

Как приготовить выпечку, которая долго остаётся мягкой
Фото: flickr.com by Two Helmets Cooking, CC BY 2.0

Хитрости для свежей и мягкой выпечки:

Качество муки:

Для того чтобы выпечка оставалась мягкой долго, выбирайте муку высшего сорта. Качественная мука играет ключевую роль в текстуре и свежести изделий.

Минеральная вода:

Добавление газированной воды в тесто помогает сохранить выпечку мягкой и свежей в течение нескольких дней. Мало кто знает об этом простом, но эффективном трюке.

Мед:

Введение одной небольшой ложки меда в тесто может значительно продлить свежесть мучных изделий. Мед помогает удерживать влагу, что предотвращает их быстрое черствение.

Крахмал:

Добавление небольшого количества крахмала в тесто также помогает сохранить выпечку свежей дольше. Тип крахмала не имеет значения; главное — это количество.

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.
 

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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