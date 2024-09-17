Яблоки с корицей и мёдом: простой и полезный рецепт для осени

Осень — отличное время для приготовления вкусных и полезных десертов. Одним из ярких примеров являются яблоки, запеченные в духовке.
Ингредиенты:
Подготовьте яблоки:
Выберите яблоки любого сорта, тщательно помойте их и обсушите. Разрежьте каждое яблоко на две равные части и удалите семена с перегородками.
Приготовьте к запеканию:
Поместите яблоки в форму для выпечки. Полейте каждую половинку медом и посыпьте молотой корицей. На каждую половинку добавьте немного сливочного масла.
Запекайте:
Накройте форму фольгой и запекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут. Время приготовления может немного варьироваться в зависимости от особенностей вашей духовки.
Вкусный и полезный десерт готов к подаче.
Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Здоровая и чистая почва — залог успешного выращивания растений в теплице.