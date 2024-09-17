Яблоки с корицей и мёдом: простой и полезный рецепт для осени

Как вкусно запечь яблоки с мёдом и корицей

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Осень — отличное время для приготовления вкусных и полезных десертов. Одним из ярких примеров являются яблоки, запеченные в духовке.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Korzun, CC BY-SA 4.0

Как запечь яблоки с корицей:

Ингредиенты:

2 яблока

1 столовая ложка натурального жидкого меда

Немного сливочного масла (до 10 граммов)

1 чайная ложка молотой корицы

Метод приготовления:

Подготовьте яблоки:

Выберите яблоки любого сорта, тщательно помойте их и обсушите. Разрежьте каждое яблоко на две равные части и удалите семена с перегородками.

Приготовьте к запеканию:

Поместите яблоки в форму для выпечки. Полейте каждую половинку медом и посыпьте молотой корицей. На каждую половинку добавьте немного сливочного масла.

Запекайте:

Накройте форму фольгой и запекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут. Время приготовления может немного варьироваться в зависимости от особенностей вашей духовки.

Вкусный и полезный десерт готов к подаче.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

