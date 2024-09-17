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Идеальные котлеты: простой способ сделать фарш лёгким и воздушным

Что сделать с котлетами, чтобы они получились "воздушными"
0:53
Еда

Приготовление котлет — процесс, который умеет, вероятно, каждая хозяйка. Однако добиться идеального вкуса, мягкости и сочности может быть сложно. Вот как сделать "воздушный" фарш для идеальных котлет.

Что сделать с котлетами, чтобы они получились "воздушными"
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Как сделать "воздушный" фарш:

  • Приготовьте специальную смесь: в чашу блендера разбейте 1-2 яйца, добавьте 2 головки репчатого лука и 2 небольших зубчика чеснока. Посолите и поперчите по вкусу. При желании можно добавить другие специи.
  • Пробейте смесь: включите блендер и взбивайте смесь 1-2 минуты, пока она не станет однородной.
  • Соедините с мясом: полученную смесь добавьте к прокрученному через мясорубку мясу. Тщательно перемешайте.

Эта "воздушная" смесь сделает котлеты вкусными, мягкими, нежными и воздушными.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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