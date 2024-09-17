Идеальные котлеты: простой способ сделать фарш лёгким и воздушным

Что сделать с котлетами, чтобы они получились "воздушными"

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление котлет — процесс, который умеет, вероятно, каждая хозяйка. Однако добиться идеального вкуса, мягкости и сочности может быть сложно. Вот как сделать "воздушный" фарш для идеальных котлет.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Как сделать "воздушный" фарш:

Приготовьте специальную смесь: в чашу блендера разбейте 1-2 яйца, добавьте 2 головки репчатого лука и 2 небольших зубчика чеснока. Посолите и поперчите по вкусу. При желании можно добавить другие специи.

в чашу блендера разбейте 1-2 яйца, добавьте 2 головки репчатого лука и 2 небольших зубчика чеснока. Посолите и поперчите по вкусу. При желании можно добавить другие специи. Пробейте смесь: включите блендер и взбивайте смесь 1-2 минуты, пока она не станет однородной.

включите блендер и взбивайте смесь 1-2 минуты, пока она не станет однородной. Соедините с мясом: полученную смесь добавьте к прокрученному через мясорубку мясу. Тщательно перемешайте.

Эта "воздушная" смесь сделает котлеты вкусными, мягкими, нежными и воздушными.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

