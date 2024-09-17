Идеальные котлеты: простой способ сделать фарш лёгким и воздушным

Приготовление котлет — процесс, который умеет, вероятно, каждая хозяйка. Однако добиться идеального вкуса, мягкости и сочности может быть сложно. Вот как сделать "воздушный" фарш для идеальных котлет.
Эта "воздушная" смесь сделает котлеты вкусными, мягкими, нежными и воздушными.
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
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