Как правильно выбрать масло для жарки рыбы, чтобы не испортить блюдо

На каком масле стоит жарить рыбу, чтобы было вкусно и полезно

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Масло играет ключевую роль в процессе жарки, обеспечивая качественное приготовление продуктов и сохраняя их аппетитные качества. Это особенно важно при жарке рыбы.

Фото: Own work by Ramon FVelasquez, CC BY-SA 3.0

На что стоит обратить внимание:

Масла, которые не подходят для жарки рыбы:

Нерафинированные масла не обладают необходимой точкой дымления и могут испортить вкус рыбы. Например, нерафинированное кокосовое масло может испортить аромат блюда. Также следует избегать масел с сильным запахом и вкусом, так как они могут негативно сказаться на конечном результате.

Что можно выбрать:

Для жарки рыбы подойдут рафинированные масла, такие как рапсовое или подсолнечное. Эти варианты недороги и эффективны. Для улучшения вкуса рыбы можно добавить немного растопленного сливочного масла. Также можно использовать рафинированное оливковое или кукурузное масло.