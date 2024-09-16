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Как правильно выбрать масло для жарки рыбы, чтобы не испортить блюдо

На каком масле стоит жарить рыбу, чтобы было вкусно и полезно
0:57
Еда

Масло играет ключевую роль в процессе жарки, обеспечивая качественное приготовление продуктов и сохраняя их аппетитные качества. Это особенно важно при жарке рыбы.

На каком масле стоит жарить рыбу, чтобы было вкусно и полезно
Фото: Own work by Ramon FVelasquez, CC BY-SA 3.0

На что стоит обратить внимание:

Масла, которые не подходят для жарки рыбы:

Нерафинированные масла не обладают необходимой точкой дымления и могут испортить вкус рыбы. Например, нерафинированное кокосовое масло может испортить аромат блюда. Также следует избегать масел с сильным запахом и вкусом, так как они могут негативно сказаться на конечном результате.

Что можно выбрать:

Для жарки рыбы подойдут рафинированные масла, такие как рапсовое или подсолнечное. Эти варианты недороги и эффективны. Для улучшения вкуса рыбы можно добавить немного растопленного сливочного масла. Также можно использовать рафинированное оливковое или кукурузное масло.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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