Нутрициолог дала советы родителям, как собрать детям ланч-бокс в школу

Существует 5 правил по сбору ланч-бокса школьникам — нутрициолог

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Президент Национального союза "Здоровье наших детей" и нутрициолог Ольга Панова перечислила правила, которым следует придерживаться родителям при сборе ланч-бокса школьнику. Об этом она рассказала в беседе с радио "Sputnik".

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Класть в ланч-бокс любимую еду школьника. По словам эксперта, иначе ребёнок будет приносить её обратно домой. Следить за безопасностью перекуса. Школьник не может хранить ланч-бокс в холодильнике, пока находится в учебном заведении. Кроме того, дети довольно часто оставляют портфели и рюкзаки у батареи. Давать еду "на 1 укус". Ольга Панова отметила, что не следует готовить большие блюда в школу. Например, вместо одного бутерброда лучше делать несколько маленьких. Давать в школу воду. По словам врача, вода всегда должна быть у школьника с собой. Класть в ланч-бокс чуть больше еды, чем необходимо. Благодаря этому ребёнок сможет поделиться продуктами со сверстниками. Вероятно, он заведёт новых друзей.

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