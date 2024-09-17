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Нутрициолог дала советы родителям, как собрать детям ланч-бокс в школу

Существует 5 правил по сбору ланч-бокса школьникам — нутрициолог
1:11
Еда

Президент Национального союза "Здоровье наших детей" и нутрициолог Ольга Панова перечислила правила, которым следует придерживаться родителям при сборе ланч-бокса школьнику. Об этом она рассказала в беседе с радио "Sputnik".

Существует 5 правил по сбору ланч-бокса школьникам — нутрициолог
Фото: freepik.com is licensed under public domain
  1. Класть в ланч-бокс любимую еду школьника. По словам эксперта, иначе ребёнок будет приносить её обратно домой.
  2. Следить за безопасностью перекуса. Школьник не может хранить ланч-бокс в холодильнике, пока находится в учебном заведении. Кроме того, дети довольно часто оставляют портфели и рюкзаки у батареи.
  3. Давать еду "на 1 укус". Ольга Панова отметила, что не следует готовить большие блюда в школу. Например, вместо одного бутерброда лучше делать несколько маленьких.
  4. Давать в школу воду. По словам врача, вода всегда должна быть у школьника с собой.
  5. Класть в ланч-бокс чуть больше еды, чем необходимо. Благодаря этому ребёнок сможет поделиться продуктами со сверстниками. Вероятно, он заведёт новых друзей.

Ранее Pravda.Ru писала, как правильно питаться школьникам.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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