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Как приготовить на ужин рисовую запеканку со шпинатом и сыром

Рецепт восхитительной рисовой запеканки со шпинатом и сыром
1:19
Еда

Рисовая запеканка со шпинатом и сыром станет идеальным ужином для всей семьи. Рассказываем, как её приготовить.

Рецепт восхитительной рисовой запеканки со шпинатом и сыром
Фото: freepik.com by master1305, PDM

Ингредиенты:

  • Рис — 200 г
  • Шпинат — 150 г
  • Репчатый лук — 80 г
  • Яйцо — 3 шт.
  • Твёрдый сыр — 50 г
  • Подсолнечное масло — 4 ст.л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Налить в кастрюлю воду и довести до кипения. Засыпать рис. Посолить. Варить в течение 15 минут. Слить воду и остудить рис.
  2. Налить воду во вторую кастрюлю и довести до кипения. Опустить в неё листья шпината. Варить 2 минуты.
  3. Нашинковать шпинат.
  4. Нарезать кубиками лук.
  5. Налить на сковороду 2 столовые ложки подсолнечного масла. Обжарить лук со шпинатом.
  6. Натереть сыр на мелкой тёрке.
  7. В миске соединить яйца, соль, рис, лук, сыр и шпинат. Перемешать.
  8. Смазать форму для запекания оставшимся подсолнечным маслом. Выложить в неё рисовую массу.
  9. Отправить блюдо в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут. Запеканка готова! 

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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