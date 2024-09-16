Как приготовить на ужин рисовую запеканку со шпинатом и сыром

Рецепт восхитительной рисовой запеканки со шпинатом и сыром

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Рисовая запеканка со шпинатом и сыром станет идеальным ужином для всей семьи. Рассказываем, как её приготовить.

Фото: freepik.com by master1305, PDM

Ингредиенты:

Рис — 200 г

Шпинат — 150 г

Репчатый лук — 80 г

Яйцо — 3 шт.

Твёрдый сыр — 50 г

Подсолнечное масло — 4 ст.л.

Соль — по вкусу

Приготовление:

Налить в кастрюлю воду и довести до кипения. Засыпать рис. Посолить. Варить в течение 15 минут. Слить воду и остудить рис. Налить воду во вторую кастрюлю и довести до кипения. Опустить в неё листья шпината. Варить 2 минуты. Нашинковать шпинат. Нарезать кубиками лук. Налить на сковороду 2 столовые ложки подсолнечного масла. Обжарить лук со шпинатом. Натереть сыр на мелкой тёрке. В миске соединить яйца, соль, рис, лук, сыр и шпинат. Перемешать. Смазать форму для запекания оставшимся подсолнечным маслом. Выложить в неё рисовую массу. Отправить блюдо в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут. Запеканка готова!