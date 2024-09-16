Как приготовить на ужин рисовую запеканку со шпинатом и сыром
Рецепт восхитительной рисовой запеканки со шпинатом и сыром
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Рисовая запеканка со шпинатом и сыром станет идеальным ужином для всей семьи. Рассказываем, как её приготовить.
Фото: freepik.com by master1305, PDM
Ингредиенты:
- Рис — 200 г
- Шпинат — 150 г
- Репчатый лук — 80 г
- Яйцо — 3 шт.
- Твёрдый сыр — 50 г
- Подсолнечное масло — 4 ст.л.
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Налить в кастрюлю воду и довести до кипения. Засыпать рис. Посолить. Варить в течение 15 минут. Слить воду и остудить рис.
- Налить воду во вторую кастрюлю и довести до кипения. Опустить в неё листья шпината. Варить 2 минуты.
- Нашинковать шпинат.
- Нарезать кубиками лук.
- Налить на сковороду 2 столовые ложки подсолнечного масла. Обжарить лук со шпинатом.
- Натереть сыр на мелкой тёрке.
- В миске соединить яйца, соль, рис, лук, сыр и шпинат. Перемешать.
- Смазать форму для запекания оставшимся подсолнечным маслом. Выложить в неё рисовую массу.
- Отправить блюдо в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут. Запеканка готова!
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру