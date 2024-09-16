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Секреты вкусных сырников: почему не стоит использовать свежий творог

Как приготовить идеальные сырники: советы от опытных кулинаров
1:07
Еда

Сырники на завтрак — это привычное блюдо для многих, но чтобы они были не только полезными, но и действительно вкусными, стоит немного постараться.

Как приготовить идеальные сырники: советы от опытных кулинаров
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Опытные кулинары уверены, что секрет успеха кроется в точных пропорциях. Для двух пачек творога по 200 грамм вам потребуется одно крупное яйцо, щепотка соли, немного ванилина (буквально на кончике ножа) и 1,5-2 столовых ложки сахара.

Не забудьте про манку — она понадобится для панировки.

Теперь обсудим главный компонент — творог. Идеальным выбором станет "живой" творог с коротким сроком хранения, не более 72 часов. Лучше отказаться от обезжиренного продукта — творог с жирностью 5-9 % будет оптимальным.

Интересно, что для приготовления сырников лучше использовать вчерашний творог, ведь в нем уже ушла лишняя влага, которая может испортить консистенцию блюда.

Если же творог оказался кислым, не спешите добавлять его в сырники — его лучше использовать для других блюд.

 

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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