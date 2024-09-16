Рецепт восхитительного творожно-бананового десерта — понадобится 5 ингредиентов
Вкуснейший творожно-банановый десерт — пошаговый рецепт
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Представляем вашему вниманию рецепт восхитительного творожно-бананового десерта. Его вкус непременно понравится домочадцам. Раскрываем рецепт угощения.
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM
Ингредиенты:
- Творог — 250 г
- Простой йогурт — 150 г
- Жидкий мёд — 1,5 ст.л.
- Банан — 2 шт.
- Молочный шоколад — 4 дольки
Приготовление:
- Взбить с помощью блендера 1,5 банана, йогурт, мёд и творог.
- Нарезать кружочками оставшийся банан.
- Выложить творожную массу в стаканы, прослаивая кружочками банана.
- Натереть шоколад. Добавить его сверху на угощение. Блюдо готово!
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру