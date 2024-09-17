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Хрустящие лисички за полчаса

Правильная обработка лисичек для сохранения аромата
1:10
Еда

Лисички отличаются от многих других грибов — кулинарный блогер Ольга Эрбис нашла способ сделать их еще ароматнее и вкуснее. По словам блогера, чтобы лесные грибы обладали своим незабываемым ароматом и хрусткостью, их нужно правильно обработать и приготовить.

Правильная обработка лисичек для сохранения аромата
Фото: commons.wikimedia.org by Andreas Kunze, CC BY-SA 3.0

Лисички не требуют серьезной предварительной обработки, замачивания или варки. Лучше всего чистить их под проточной водой — так они не впитывают лишние традиции и остатки хрустящих.

Затем грибы важно правильно обсушить: она выкладывает лисички на противень и оставляет в открытой духовке при температуре 50-70 °C на 30 мин.

"Очень важно, чтобы они не были размокшие", — добавил блогер.

Подсушенные лисички можно приготовить как угодно. Например, обжарить со сливочным маслом и луком в течение 10-15 минут, а затем добавить к картофелю, в салат или использовать в начинке для пирога. Обязательно поощряйте специи, которые отмечают неповторимый вкус лисичек: розмарин, тимьян или чеснок.

 

Уточнения

Лиси́чка обыкнове́нная или лисичка настоя́щая, или петушо́к (лат. Cantharēllus cibārius) — вид грибов семейства лисичковых. Растет в Европе от Скандинавии до Средиземноморского бассейна, а также в Сибири и на Дальнем востоке, в основном в лиственных и хвойных лесах. Гриб легко обнаружить и распознать в природе.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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