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Улучшите самочувствие с помощью обычных семечек

Рекомендации диетолога по употреблению семечек
1:29
Еда

Семечки, если употреблять их в меру, становятся незаменимым продуктом в рационе. Семена в любом виде использует все преимущества. Диетолог Дестини Муди заявила, что при умеренном потреблении они приносят пользу здоровью.

Рекомендации диетолога по употреблению семечек
Фото: wikipediа by Дмитрий Макеев, CC BY-SA 4.0

Специалист напомнил, что в четверти стакана семечек содержится 205 ккал, 7 г содержания и столько же белка. Регулярное питание семечек допускается для работы сердечно-сосудистой системы: белок, включенный в них, необходимый для работы сердца. Это также помогает поддерживать здоровый вес и снижать риск развития хронических заболеваний. Семечки позволяют улучшить состояние кожи с помощью витамина Е и жирных кислот. Они защищают кожух от ультрафиолетового излучения, используя его сияние и влажность.

Клетчатка в семечках вызывает ощущение сытости, положительно влияет на состояние ЖКТ, магний регулирует работу нервной системы. Селен, еще один важный элемент, обеспечивающий иммунитет.

Диетолог избранного, который следует носить только несоленые семечки, которые были подсушены и не обжарены. Соль удерживает воду в состоянии, вызывая отеки и вредит сердцу, что приводит к отсутствию всех преимуществ. Лучше выбирать семечки без терпимости и не злоупотреблять ими.

Уточнения

Серде́чно-cосу́дистая систе́ма (лат  systema cardiovasculare) — система органов, обеспечивающих циркуляцию крови в организме человека и животных. Благодаря её деятельности кислород и питательные вещества доставляются к органам и тканям тела, а углекислый газ, другие продукты метаболизма и отходы жизнедеятельности отводятся от органов и тканей и затем выводятся из организма.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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