Нежная красная рыба в домашних условиях

Как избежать металлического привкуса при засолке рыбы

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Существует множество способов засолки красной рыбы дома, и у хозяйки есть свой проверенный временем рецепт. Домашние принадлежности имеют ряд преимуществ: вы знаете, что продукт не содержит вредных консервантов, но при этом значительно экономит деньги. Свежие сорта, такие как форель, горбуша, семга, кета, кижуч или нерка, обходятся значительно дешевле, чем слабосоленая рыба в магазинах.

Фото: commons.wikimedia.org by Jumi Kang, PDM

Приготовить красную рыбу можно всего за 15 минут, рецепт для засолки — масса. Основные компоненты включают доступные ингредиенты: растительное масло, сахар, соль, душистые травы, лук и соевый соус.

Хотя можно использовать любой рецепт, чтобы рыба получилась нежной и ароматной, стоит запомнить несколько важных правил. Например, для засолки горбуши или кеты лучше использовать оливковое масло — в противном случае файл получится сухим. Также следует следить за металлической посудой, иначе рыба может получить неприятный металлический привкус. Для добавления пряного аромата используйте чеснок и укроп — они добавляются вк.

Не стоит беспокоиться о пересоле — рыба возьмет ровно столько соли, сколько нужно.

Уточнения

Консерва́нты (от лат. conservo — сохраняю) — вещества, затрудняющие жизнедеятельность микроорганизмов и некоторых других живых существ в пищевых продуктах, лекарствах и косметике. Также этот термин используется в отношении веществ, замедляющих окисление органических соединений кислородом.





