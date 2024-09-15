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Консервируем помидоры на зиму: 3 простых и вкусных рецепта

Вкусные помидоры круглый год: рецепты домашних заготовок на зиму
2:18
Еда

Сочные, ароматные томаты — незаменимый ингредиент множества блюд. Чтобы наслаждаться этим вкусом круглый год, их важно правильно заготовить на зиму. Предлагаем вашему вниманию простые и проверенные рецепты для домашнего консервирования помидоров.

Вкусные помидоры круглый год: рецепты домашних заготовок на зиму
Фото: torange.biz is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Подготовка помидоров

Для заготовки подходят только спелые, но ещё плотные помидоры. Тщательно промойте их под проточной водой и просушите. Затем разрежьте пополам или на четвертинки, удалив плодоножки.

Выбор ёмкости

Идеальной тарой для домашнего консервирования являются стерилизованные стеклянные банки с плотными металлическими крышками. Тщательная стерилизация банок и крышек предотвратит появление плесени и бактерий.

Маринованные помидоры

Этот метод закатки позволит придать помидорам пикантный кисло-сладкий вкус.

Ингредиенты:

  • Помидоры
  • Чеснок
  • Лук
  • Сахар
  • Столовый уксус
  • Соль
  • Перец горошком
  • Лавровый лист

Уложите помидоры в банки, добавляя чеснок, кольца лука, лавровый лист и горошины перца. Приготовьте маринад из воды, уксуса, сахара и соли. Залейте им помидоры, плотно закатайте крышки.

Помидоры в собственном соку

Этот вариант консервации позволит максимально сохранить природный вкус и аромат помидоров.

Ингредиенты:

  • Помидоры
  • Соль

Плотно уложите помидоры в банки, добавив немного соли (1 чайная ложка на 1 л). Накройте помидоры кипяченой водой, оставив 2-3 см до края. Закатайте банки и перевернув, остудите.

Консервированные целыми помидоры

Этот наиболее трудоемкий, но и аппетитный вариант консервации.

Ингредиенты:

  • Целые помидоры
  • Чеснок
  • Лавровый лист
  • Соль

Тщательно промойте и обсушите целые помидоры. Уложите их в банки, добавляя дольки чеснока и лавровый лист. Залейте кипяченой соленой водой (1 ст. л. соли на 1 л воды). Закатайте банки.

Храните заготовки в темном прохладном месте. Вкусные домашние помидоры будут радовать вас всю зиму!

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.

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Маринованные помидоры
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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