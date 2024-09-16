Как приготовить вкуснейший сырный салат с огурцами, помидорами и болгарскими перцами
Рецепт вкуснейшего сырного салата с огурцами, помидорами и болгарскими перцами
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Сырный салат с огурцами, помидорами и болгарскими перцами легко и быстро приготовить. Блюдо обладает прекрасными вкусовыми качествами. Раскрываем его рецепт.
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Ингредиенты:
- Помидор — 2 шт.
- Огурец — 2 шт.
- Болгарский перец — 2 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Брынза — 100 г
- Твёрдый сыр — 100 г
- Оливковое масло — 2 ст.л.
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Нарезать брынзу, твёрдый сыр и перцы маленькими кубиками, помидоры — дольками, а огурцы — полукружьями.
- Пропустить чеснок через пресс.
- В миске для салата соединить брынзу, твёрдый сыр, помидоры, огурцы, перцы и чеснок.
- Посолить и заправить салат оливковым маслом. Перемешать. Блюдо готово!
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру