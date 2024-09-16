Как приготовить вкуснейший сырный салат с огурцами, помидорами и болгарскими перцами

Рецепт вкуснейшего сырного салата с огурцами, помидорами и болгарскими перцами

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Сырный салат с огурцами, помидорами и болгарскими перцами легко и быстро приготовить. Блюдо обладает прекрасными вкусовыми качествами. Раскрываем его рецепт.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

Помидор — 2 шт.

Огурец — 2 шт.

Болгарский перец — 2 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Брынза — 100 г

Твёрдый сыр — 100 г

Оливковое масло — 2 ст.л.

Соль — по вкусу

Приготовление:

Нарезать брынзу, твёрдый сыр и перцы маленькими кубиками, помидоры — дольками, а огурцы — полукружьями. Пропустить чеснок через пресс. В миске для салата соединить брынзу, твёрдый сыр, помидоры, огурцы, перцы и чеснок. Посолить и заправить салат оливковым маслом. Перемешать. Блюдо готово!