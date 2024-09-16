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Как приготовить вкуснейший сырный салат с огурцами, помидорами и болгарскими перцами

Рецепт вкуснейшего сырного салата с огурцами, помидорами и болгарскими перцами
0:53
Еда

Сырный салат с огурцами, помидорами и болгарскими перцами легко и быстро приготовить. Блюдо обладает прекрасными вкусовыми качествами. Раскрываем его рецепт.

Рецепт вкуснейшего сырного салата с огурцами, помидорами и болгарскими перцами
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • Помидор — 2 шт.
  • Огурец — 2 шт.
  • Болгарский перец — 2 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Брынза — 100 г
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Оливковое масло — 2 ст.л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Нарезать брынзу, твёрдый сыр и перцы маленькими кубиками, помидоры — дольками, а огурцы — полукружьями.
  2. Пропустить чеснок через пресс.
  3. В миске для салата соединить брынзу, твёрдый сыр, помидоры, огурцы, перцы и чеснок.
  4. Посолить и заправить салат оливковым маслом. Перемешать. Блюдо готово!

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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