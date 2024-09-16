Как приготовить вкуснейшее сметанное печенье на сковороде
Готовим сметанное печенье на сковороде
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Представляем вашему вниманию рецепт восхитительного сметанного печенья. Блюдо готовится на сковороде. Раскрываем его рецепт.
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Ингредиенты:
- Мука — 300 г
- Сметана — 100 г
- Яйцо — 1 шт.
- Сахар — 90 г
- Разрыхлитель — 1 ч.л.
- Сливочное масло — 20 г
Приготовление:
- В миске смешать сметану, сахар и яйцо.
- Растопить сливочное масло. Добавить его в яичную массу и снова перемешать.
- Просеять в миску разрыхлитель и муку. Замесить тесто.
- Слепить из теста маленькие шарики. Расплющить их и выложить на сковороду.
- Готовить печенье на минимальном огне до румяности. Приятного аппетита!
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру