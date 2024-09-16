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Как приготовить вкуснейшее сметанное печенье на сковороде

Готовим сметанное печенье на сковороде
0:50
Еда

Представляем вашему вниманию рецепт восхитительного сметанного печенья. Блюдо готовится на сковороде. Раскрываем его рецепт.

Готовим сметанное печенье на сковороде
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • Мука — 300 г
  • Сметана — 100 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сахар — 90 г
  • Разрыхлитель — 1 ч.л.
  • Сливочное масло — 20 г

Приготовление:

  1. В миске смешать сметану, сахар и яйцо.
  2. Растопить сливочное масло. Добавить его в яичную массу и снова перемешать.
  3. Просеять в миску разрыхлитель и муку. Замесить тесто.
  4. Слепить из теста маленькие шарики. Расплющить их и выложить на сковороду.
  5. Готовить печенье на минимальном огне до румяности. Приятного аппетита!

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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