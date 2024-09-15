Готовим восхитительную шоколадную пасту для бутербродов
Как приготовить шоколадную пасту для бутербродов
1:10
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15.09.2024 16:15
Приготовить шоколадную пасту для бутербродов самостоятельно довольно просто. Понадобится 7 ингредиентов и немного времени. Раскрываем рецепт угощения.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ингредиенты:
Молоко — 300 мл
Сливочное масло — 150 г
Чёрный шоколад — 70 г
Какао-порошок — 40 г
Картофельный крахмал — 25 г
Сахар — 100 г
Ванильный сахар — 2 ч.л.
Приготовление:
В стакане соединить 100 миллилитров молока и какао-порошок. Перемешать.
В другом стакане смешать 50 миллилитров молока и крахмал.
Оставшееся молоко вылить в сотейник. Добавить сахар. Довести до кипения, помешивая.
Когда жидкость закипит, влить в неё ранее приготовленные смеси. Перемешать.
Нарезать сливочное масло маленькими кусочками.
Разделить шоколад на плитки.
Добавить сливочное масло, шоколад и ванильный сахар в сотейник. Помешивать до растворения ингредиентов. Паста готова!
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру