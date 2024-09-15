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Готовим восхитительную шоколадную пасту для бутербродов

Как приготовить шоколадную пасту для бутербродов
1:10
Еда

Приготовить шоколадную пасту для бутербродов самостоятельно довольно просто. Понадобится 7 ингредиентов и немного времени. Раскрываем рецепт угощения.

Как приготовить шоколадную пасту для бутербродов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • Молоко — 300 мл
  • Сливочное масло — 150 г
  • Чёрный шоколад — 70 г
  • Какао-порошок — 40 г
  • Картофельный крахмал — 25 г
  • Сахар — 100 г
  • Ванильный сахар — 2 ч.л.

Приготовление:

  1. В стакане соединить 100 миллилитров молока и какао-порошок. Перемешать.
  2. В другом стакане смешать 50 миллилитров молока и крахмал.
  3. Оставшееся молоко вылить в сотейник. Добавить сахар. Довести до кипения, помешивая.
  4. Когда жидкость закипит, влить в неё ранее приготовленные смеси. Перемешать.
  5. Нарезать сливочное масло маленькими кусочками. 
  6. Разделить шоколад на плитки.
  7. Добавить сливочное масло, шоколад и ванильный сахар в сотейник. Помешивать до растворения ингредиентов. Паста готова!

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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