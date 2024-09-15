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Как варить яйца, чтобы скорлупа легко снималась: проверенный метод с содой

Варка яиц без мучений: простой трюк для лёгкой очистки
1:01
Еда

Варить яйца — дело нехитрое, но вот снять с них скорлупу после приготовления бывает довольно проблематично. Если скорлупа плотно прилипла к белку, это становится настоящей головной болью: процесс очистки затягивается, и яйца могут терять привлекательный вид.

Варка яиц без мучений: простой трюк для лёгкой очистки
Фото: flickr. com by H. Alexander Talbot, CC BY 2.0

Многие хозяйки мечтают узнать секрет, как варить яйца так, чтобы снимать скорлупу было легко и быстро. Один из проверенных методов — добавление небольшого количества соды в кипящую воду. Этот простой ингредиент помогает предотвратить прилипание скорлупы к яйцу.

Почему это работает? Опытные кулинары выяснили, что пищевая сода снижает вероятность того, что скорлупа будет плотно прилипать к белку. Немного соды не повлияет на вкус, если скорлупа не повреждена, но облегчить процесс очистки — вполне реально. В большинстве случаев после варки скорлупа легко сходит с яиц, будто "слетает".

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

Со́да — общее название технических натриевых солей угольной кислоты.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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