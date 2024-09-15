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Готовим восхитительный завтрак — яичницу в хлебе с сыром и колбасой

Идеальный завтрак: рецепт яичницы в хлебе с сыром и колбасой
0:55
Еда

Яичница в хлебе с сыром и колбасой станет идеальным завтраком для всей семьи. Кроме того, блюдо просто в приготовлении. Раскрываем его рецепт.

Идеальный завтрак: рецепт яичницы в хлебе с сыром и колбасой
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

  • Белый хлеб — 3 ломтика
  • Яйцо — 3 шт.
  • Варёная колбаса — 80 г
  • Сыр — 40 г
  • Сливочное масло — 20 г
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Нарезать колбасу маленькими кубиками.
  2. Натереть сыр на крупной тёрке.
  3. Удалить хлебный мякиш. Должна остаться только корочка.
  4. Растопить сливочное масло и налить его на сковороду. Выложить ломтики хлеба.
  5. Внутрь ломтиков положить колбасу. Сверху добавить по 1-му яйцу и посолить. Присыпать сыром. Обжарить. Блюдо готово!

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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