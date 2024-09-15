Готовим восхитительный завтрак — яичницу в хлебе с сыром и колбасой

Яичница в хлебе с сыром и колбасой станет идеальным завтраком для всей семьи. Кроме того, блюдо просто в приготовлении. Раскрываем его рецепт.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Несмотря на то, что кроты в основном безвредны, иногда они могут создавать множество проблем для садоводов. Эти крошечные животные могут создать множество туннелей в вашем саду и повредить корни растений, поэтому лучше отпугнуть их.