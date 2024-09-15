Готовим восхитительный завтрак — яичницу в хлебе с сыром и колбасой

Идеальный завтрак: рецепт яичницы в хлебе с сыром и колбасой

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Яичница в хлебе с сыром и колбасой станет идеальным завтраком для всей семьи. Кроме того, блюдо просто в приготовлении. Раскрываем его рецепт.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

Белый хлеб — 3 ломтика

Яйцо — 3 шт.

Варёная колбаса — 80 г

Сыр — 40 г

Сливочное масло — 20 г

Соль — по вкусу

Приготовление:

Нарезать колбасу маленькими кубиками. Натереть сыр на крупной тёрке. Удалить хлебный мякиш. Должна остаться только корочка. Растопить сливочное масло и налить его на сковороду. Выложить ломтики хлеба. Внутрь ломтиков положить колбасу. Сверху добавить по 1-му яйцу и посолить. Присыпать сыром. Обжарить. Блюдо готово!