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Превосходный ужин: рецепт гречки с грибами, болгарским перцем и морковью

Готовим гречку с грибами, болгарским перцем и морковью в духовке
1:13
Еда

Представляем вашему вниманию рецепт гречки с грибами, болгарским перцем и морковью. Блюдо обладает прекрасными вкусовыми качествами. Рассказываем, как его приготовить.

Готовим гречку с грибами, болгарским перцем и морковью в духовке
Фото: freepik.com by Tatiana Goskova, PDM

Ингредиенты:

  • Гречка — 150 г
  • Шампиньоны — 200 г
  • Морковь — 80 г
  • Болгарский перец — 140 г
  • Укроп — 2 веточки
  • Горячая вода — 400 мл
  • Подсолнечное масло — 2 ст.л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Нарезать морковь и перец кубиками.
  2. Налить на сковороду подсолнечное масло. Разогреть. Готовить перец с морковью в течение 2-х минут.
  3. Нарезать шампиньоны крупными кусочками. Добавить их к овощам и жарить ещё 3 минуты.
  4. Нашинковать укроп.
  5. В миске соединить морковь, перец, грибы, гречку и укроп. Посолить и перемешать.
  6. Переложить смесь в форму для запекания. Налить горячую воду. 
  7. Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Приятного аппетита!

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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