Превосходный ужин: рецепт гречки с грибами, болгарским перцем и морковью
Готовим гречку с грибами, болгарским перцем и морковью в духовке
1:13
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15.09.2024 20:02
Представляем вашему вниманию рецепт гречки с грибами, болгарским перцем и морковью. Блюдо обладает прекрасными вкусовыми качествами. Рассказываем, как его приготовить.
Фото: freepik.com by Tatiana Goskova, PDM
Ингредиенты:
Гречка — 150 г
Шампиньоны — 200 г
Морковь — 80 г
Болгарский перец — 140 г
Укроп — 2 веточки
Горячая вода — 400 мл
Подсолнечное масло — 2 ст.л.
Соль — по вкусу
Приготовление:
Нарезать морковь и перец кубиками.
Налить на сковороду подсолнечное масло. Разогреть. Готовить перец с морковью в течение 2-х минут.
Нарезать шампиньоны крупными кусочками. Добавить их к овощам и жарить ещё 3 минуты.
Нашинковать укроп.
В миске соединить морковь, перец, грибы, гречку и укроп. Посолить и перемешать.
Переложить смесь в форму для запекания. Налить горячую воду.
Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Приятного аппетита!
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру