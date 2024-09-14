Как правильно приготовить блюда из грибов лисичек — советы от кулинарного блогера

Кулинарный блогер поделилась секретами приготовления грибов лисичек

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Кулинарный блогер Ольга Эрбис сообщила, что грибы лисички не следует отваривать перед жаркой. Об этом она рассказала в беседе с радио "Sputnik".

Фото: commons.wikimedia.org by Andreas Kunze, CC BY-SA 3.0

По словам эксперта, личики также не стоит замачивать. Их лучше чистить под проточной водой, а затем обсушивать.

"Мой лайфхак — выкладываем лисички на противень и при небольшой температуре, градусов 50-70, при обязательно открытой духовке слегка подсушиваем в течение получаса. Очень важно, чтобы они не были размокшие, тогда они будут действительно вкусные", — поделилась кулинарный блогер.

При этом Ольга Эрбис рассказала, как приготовить универсальную основу для различных блюд. По её словам, подсушенные личинки стоит обжаривать с луком и сливочным малом на сильном огне в течение 10-15 минут. Предпочтительнее делать это в 1 слой.

"При жарке можно добавить различные приправы: лук, чеснок, они очень любят тимьян, розмарин. И уже эта основа может пойти в жареную картошку, либо мы добавляем сливки, чтобы потом приготовить пасту, либо это будет начинка для пирога. Также обжаренные грибы можно использовать в пицце или при приготовлении салатов. Причём лисички будут хороши как в горячем, так и в холодном виде", — рассказала Ольга Эрбис.

Ранее Pravda.Ru писала, из каких грибов нельзя варить суп.

Уточнения

Лиси́чка обыкнове́нная — вид грибов семейства лисичковых. Лисички имеют слабый аромат и вкус абрикосов. Они используются во многих кулинарных блюдах и могут сохраняться путём сушки или заморозки. При сушке не следует использовать духовку, потому что гриб может стать горьким.

