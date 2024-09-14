Как приготовить вкуснейшие котлеты из кабачка и риса

Готовим восхитительные котлеты из кабачка и риса

0:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Котлеты из кабачка и риса — отличный вариант для ужина. Блюдо обладает прекрасными вкусовыми качествами. Кроме того, приготовить его довольно просто. Раскрываем рецепт угощения.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

Кабачок — 250 г

Рис — 80 г

Яйцо — 1 шт.

Укроп — 2 веточки

Подсолнечное масло — 2 ст.л.

Соль — по вкусу

Приготовление:

Отварить рис. Натереть кабачок на мелкой тёрке. Нашинковать укроп. В миске соединить укроп, рис, кабачок, яйцо и соль. Тщательно перемешать. Сформировать из массы котлеты. Налить на сковороду подсолнечное масло. Обжарить котлеты. Приятного аппетита!