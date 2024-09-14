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Как приготовить вкуснейшие котлеты из кабачка и риса

Готовим восхитительные котлеты из кабачка и риса
0:49
Еда

Котлеты из кабачка и риса — отличный вариант для ужина. Блюдо обладает прекрасными вкусовыми качествами. Кроме того, приготовить его довольно просто. Раскрываем рецепт угощения.

Готовим восхитительные котлеты из кабачка и риса
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

  • Кабачок — 250 г
  • Рис — 80 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Укроп — 2 веточки
  • Подсолнечное масло — 2 ст.л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Отварить рис.
  2. Натереть кабачок на мелкой тёрке.
  3. Нашинковать укроп.
  4. В миске соединить укроп, рис, кабачок, яйцо и соль. Тщательно перемешать.
  5. Сформировать из массы котлеты.
  6. Налить на сковороду подсолнечное масло. Обжарить котлеты. Приятного аппетита!

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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