Как приготовить вкуснейшие котлеты из кабачка и риса
Готовим восхитительные котлеты из кабачка и риса
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Котлеты из кабачка и риса — отличный вариант для ужина. Блюдо обладает прекрасными вкусовыми качествами. Кроме того, приготовить его довольно просто. Раскрываем рецепт угощения.
Фото: freepik.com by timolina, PDM
Ингредиенты:
- Кабачок — 250 г
- Рис — 80 г
- Яйцо — 1 шт.
- Укроп — 2 веточки
- Подсолнечное масло — 2 ст.л.
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Отварить рис.
- Натереть кабачок на мелкой тёрке.
- Нашинковать укроп.
- В миске соединить укроп, рис, кабачок, яйцо и соль. Тщательно перемешать.
- Сформировать из массы котлеты.
- Налить на сковороду подсолнечное масло. Обжарить котлеты. Приятного аппетита!
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру