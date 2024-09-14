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Лёгкий и быстрый рецепт к чаю: десерт с яблоками и манной крупой

Лёгкий рецепт на каждый день: десерт всего из трёх ингредиентов
1:11
Еда

Приготовление десерта часто ассоциируется с трудоёмким процессом, требующим особых навыков и специфических ингредиентов. Однако есть рецепты, которые позволяют создать вкусное угощение буквально из подручных продуктов, и этот — один из них.

Лёгкий рецепт на каждый день: десерт всего из трёх ингредиентов
Фото: commons.wikimedia.org. by Sven Teschke, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • 3 сладких яблока;
  • 1 яйцо;
  • 2 столовые ложки манной крупы.

Процесс приготовления:

Для начала возьмите сладкие яблоки, очистите их от кожуры и удалите сердцевину. Нарежьте яблоки небольшими кусочками и сделайте из них пюре с помощью блендера или мясорубки.

В отдельной миске взбейте яйцо до состояния пышной пены. Затем добавьте к нему яблочное пюре и манную крупу, хорошо перемешайте. По желанию можно добавить ягоды, такие как вишня, или орехи для придания выпечке интересного вкуса.

Получившуюся смесь разлейте по силиконовым формочкам для кексов. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте десерт в течение 30 минут. Подавайте, когда выпечка слегка остынет.

Приятного аппетита!

Уточнения

Десе́рт — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков. 

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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