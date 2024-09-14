Как приготовить восхитительные сырные шарики с красной рыбой

Быстро и легко приготовить: рецепт сырных шариков с красной рыбой

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Сырные шарики с красной рыбой легко и быстро приготовить. Закуска подойдёт как для повседневного потребления, так и для праздничного стола. Раскрываем её рецепт.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

Солёная красная рыба — 130 г

Твёрдый сыр — 150 г

Сливочный сыр — 50 г

Яйцо — 2 шт.

Приготовление:

Отварить яйца и дать им время остыть. Натереть яичный белок и твёрдый сыр на мелкой тёрке. Нарезать красную рыбу маленькими кубиками. В миске смешать рыбу, 2 вида сыра и яичный белок. Сформировать из массы шарики. Раскрошить желтки и присыпать ими угощение. Приятного аппетита!