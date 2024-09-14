Как приготовить восхитительные сырные шарики с красной рыбой
Быстро и легко приготовить: рецепт сырных шариков с красной рыбой
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Сырные шарики с красной рыбой легко и быстро приготовить. Закуска подойдёт как для повседневного потребления, так и для праздничного стола. Раскрываем её рецепт.
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Ингредиенты:
- Солёная красная рыба — 130 г
- Твёрдый сыр — 150 г
- Сливочный сыр — 50 г
- Яйцо — 2 шт.
Приготовление:
- Отварить яйца и дать им время остыть.
- Натереть яичный белок и твёрдый сыр на мелкой тёрке.
- Нарезать красную рыбу маленькими кубиками.
- В миске смешать рыбу, 2 вида сыра и яичный белок.
- Сформировать из массы шарики.
- Раскрошить желтки и присыпать ими угощение. Приятного аппетита!
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру