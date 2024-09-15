Как приготовить пышные и пропечённые сырники

Сырники — одно из любимых блюд во многих семьях, но их приготовление не всегда проходит гладко. Даже если творожная масса сделана идеально, без лишних яиц, муки и сахара, сложности могут возникнуть во время жарки. Основные проблемы — это подгоревшая корочка и сырая сердцевина, а также потеря пышности.
Чтобы избежать этих неприятностей, эксперты советуют в первую очередь хорошо разогреть сковороду. Если она недостаточно горячая, тесто впитает слишком много масла, сырники расползутся и потеряют свою форму.
Выкладывайте сырники на сковороду так, чтобы они не соприкасались. Обжаривайте на среднем огне около минуты, пока не образуется аппетитная золотистая корочка. Затем убавьте огонь, накройте сковороду крышкой и оставьте сырники готовиться еще около семи минут. Такой способ гарантирует, что они не подгорят, а внутри пропекутся.
Есть также альтернативный способ: после обжарки до золотистой корочки, сырники можно отправить в разогретую до 180°C духовку на шесть минут для завершения приготовления.
Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки. В советских кулинарных книгах сырники часто именовались «творожниками» и в одном ряду с борщом, варениками и фаршированной рыбой относились к блюдам украинской кухни, которые «в результате тесных экономических связей, обмена опытом» между народами союзных республик получили признание в белорусской и русской кухнях.
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