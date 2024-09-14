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Что сделать с остатками капусты: оригинальные капустные хашбрауны

Рецепт капустных хашбраунов с кефиром и манкой
1:33
Еда

Многие хозяйки сталкивались с вопросом: как использовать капустные листья, которые остаются после приготовления голубцов? Эксперты предлагают отличный выход — приготовить ароматные и хрустящие капустные хашбрауны. Это блюдо, похожее на традиционные драники, но вместо картофеля в нем используется капуста, что делает его менее калорийным и оригинальным.

Рецепт капустных хашбраунов с кефиром и манкой
Фото: starrenvironmental. com by Forest & Kim Starr, CC BY 3.0

Для приготовления хашбраунов из капусты вам потребуется 420 г белокочанной капусты, 1-2 яйца, 35-40 г манной крупы, 20-25 г муки, 150 мл кефира, 50 г сметаны, 20 мл оливкового масла и соль по вкусу. Начните с того, что нашинкуйте капусту (остатки от голубцов можно измельчить вручную или в блендере). Затем посолите её и перемешайте.

Добавьте в миску яйцо, манную крупу, муку и кефир, тщательно перемешайте массу и оставьте её в холодильнике на 30 минут. По истечении времени разогрейте сковороду, сбрызните её маслом и с помощью ложки выложите капустную массу, формируя оладьи. Жарьте их с обеих сторон до появления золотистой корочки.

Готовые капустные хашбрауны подавайте со сметаной, сливочным сыром, свежими овощами или слабосоленым лососем — они идеально подойдут для вкусного и полезного завтрака.

Уточнения

Ха́шбраун (англ. hash browns) — блюдо американской кухни, представляет собой мелко нарезанный или тёртый картофель, который обжаривается на сковороде, чаще всего в виде небольших оладий или котлет, иногда с добавлением лука. Является популярным блюдом для завтрака в Северной Америке и Великобритании, которое готовится как дома, так и в заведениях общественного питания, включая сети фастфуда. Выпускается также в замороженном, охлаждённом и даже дегидрированном виде.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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