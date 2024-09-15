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Как подготовить тыкву к готовке

Советы по разделке тыквы для супов и выпечки
1:15
Еда

Прежде чем готовить из тыквы, ее необходимо правильно разделать. Этот процесс может показаться сложным, но с практическими советами все становится гораздо проще. Спелая тыква — идеальный ингредиент для варенья, выпечки, супов, каш и гарниров. Однако, не стоит затягивать с ее приготовлением, поскольку со временем кожура становится жестче.

Советы по разделке тыквы для супов и выпечки
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Самый удобный способ разделать тыкву — использовать нож для хлеба. Начните с того, что разделите вымытую тыкву на половинки, а затем на более мелкие кусочки. После этого кожуру можно срезать ножом или, еще удобнее, воспользоваться овощечисткой.

Если кожура слишком жесткая, на помощь придут несколько лайфхаков. Чтобы размягчить тыкву, можно погрузить ее в глубокую емкость с водой на 10-12 часов. После этого увлажненная кожура станет гораздо мягче и легче поддастся ножу.

Также небольшую тыкву можно прогреть в микроволновке 1-1,5 минуты, а более крупную — поместить в разогретую до 180°C духовку на 3 минуты. Это ускорит процесс и значительно упростит разделку.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
Под словом «тыква» в России обычно понимаются виды Тыква обыкновенная (Cucurbita pepo) и Тыква гигантская (Cucurbita maxima), широко распространённые и культивируемые как пищевое и кормовое растение.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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