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Секрет ароматных тыквенных маффинов без муки

Рецепт полезных маффинов с тыквой и творогом
1:13
Еда

Сезонные плоды прекрасны тем, что из них можно приготовить множество вкусных и полезных блюд, а также заготовить их на зиму. В сентябре начинается сезон тыквы, которая отлично подходит для различных блюд: от супов и жаркого до цукатов и запеканок. Сегодня делимся простым рецептом тыквенных маффинов, которые не требуют муки.

Рецепт полезных маффинов с тыквой и творогом
Фото: flickr.com by Korona Lacasse, CC BY 2.0

Чтобы приготовить этот полезный десерт, вам понадобятся творог, кефир, яйца, апельсиновая цедра, сахар, корица и сода. Начните с того, что смешайте кефир с содой и оставьте на 15 минут.

Пока смесь настаивается, подготовьте другие ингредиенты. Натрите мякоть тыквы на терке или измельчите в комбайне, разомните творог вилкой и добавьте его к тыкве. Когда кефир с содой будет готов, добавьте его к тыквенно-творожной массе.

В завершение добавьте яйца, сахар, корицу и другие специи. Замесите густое тесто, разлейте его по силиконовым формам и отправьте в разогретую до 180°C духовку. Через 30 минут наслаждайтесь ароматными тыквенными маффинами!

Уточнения

Ма́ффин — американский вариант кекса, маленькая круглая или овальная выпечка, преимущественно сладкая, в состав которой входят разнообразные начинки, в том числе фрукты. Обычно маффин помещается в ладони взрослого человека. Можно также выделить маффины, изготовленные из кукурузной муки. В маффин добавляются такие продукты как черника, шоколадная стружка, малина, корица, тыква, орехи, банан, апельсин, персик, земляника, морковь, лимон и т. д.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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