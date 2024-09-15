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Проблема пересоленных блюд: как не испортить трапезу

Советы по спасению пересоленных блюд
1:11
Еда

Врачи советуют сократить употребление соленых снеков, но иногда без них трудно обойтись. В таких ситуациях можно заменить их на более полезные альтернативы. Пересоленные блюда — частая кулинарная ошибка, которую легко исправить. Эксперты предлагают несколько эффективных методов спасения блюд, если вы случайно переборщили с солью.

Советы по спасению пересоленных блюд
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Если в фарш попала лишняя соль, не стоит отчаиваться — есть как минимум два способа исправить ситуацию. Первый — добавить измельчённые овощи, такие как капуста, кабачок или картофель. Второй — добавить рис и использовать его для приготовления тефтелей или голубцов.

С макаронами и крупами всё ещё проще. Рис, например, можно просто промыть в холодной воде или прокипятить в несоленой воде. Важно не допустить превращения крупы в кашеобразную массу.

С пересоленными салатами все решается легко: просто добавьте больше овощей или масла. Если переборщили с солью в тесте для вареников или пельменей, сделайте новую порцию теста без соли и соедините с уже готовым.

Уточнения

Кулина́ри́я (новолат. [ars] culinaria — кухонное искусство, от culina — «кухня»), также пова́ренное иску́сство — человеческая деятельность по приготовлению пищи. Включает в себя комплекс технологий, оборудования и рецептов. Кулинария — это совокупность способов приготовления из минералов и продуктов растительного и животного происхождения самой различной пищи, необходимой для жизни, здоровья и удовольствия человека.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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