Полезные закуски, которые легко заменить чипсы и сухарики

Если вам трудно отказаться от соленых снеков, попробуйте заменить их на более полезные альтернативы, которые не только вкусны, но и богаты питательными веществами.
Попробуйте жареный нут с пряностями или попкорн, приготовленный без масла. Необычным, но вкусным вариантом могут стать вареные или приготовленные на пару бобы эдамаме с морской солью.
Чипсы можно приготовить не только из картофеля. Попробуйте сделать их из капустных листьев, предварительно приправленных оливковым маслом и солью, а затем запеченных до хрустящей корочки. Также доступны готовые чипсы из морских водорослей.
Кроме того, эксперты рекомендуют обратить внимание на греческий йогурт с огурцом, помидором и солью, оливки, вяленую индейку, рисовые лепешки с ореховым маслом, соленые огурцы или семена подсолнечника. Помните, что порции должны быть умеренными, но такие закуски определенно будут менее вредными, чем ультраобработанные альтернативы.
Заку́ска — небольшое по объёму преимущественно холодное блюдо первой подачи, обычно с пикантным вкусом и особым привлекательным оформлением, чтобы возбудить аппетит перед основными блюдами.
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Укроп — одна из самых полезных и популярных зеленных культур, которую активно выращивают огородники.