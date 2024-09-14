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Полезные закуски, которые легко заменить чипсы и сухарики

Полезные закуски, которые не уступают чипсам по вкусу
1:05
Еда

Если вам трудно отказаться от соленых снеков, попробуйте заменить их на более полезные альтернативы, которые не только вкусны, но и богаты питательными веществами.

Полезные закуски, которые не уступают чипсам по вкусу
Фото: flickr.com by Marcus Quigmire, CC BY-SA 2.0

Попробуйте жареный нут с пряностями или попкорн, приготовленный без масла. Необычным, но вкусным вариантом могут стать вареные или приготовленные на пару бобы эдамаме с морской солью.

Чипсы можно приготовить не только из картофеля. Попробуйте сделать их из капустных листьев, предварительно приправленных оливковым маслом и солью, а затем запеченных до хрустящей корочки. Также доступны готовые чипсы из морских водорослей.

Кроме того, эксперты рекомендуют обратить внимание на греческий йогурт с огурцом, помидором и солью, оливки, вяленую индейку, рисовые лепешки с ореховым маслом, соленые огурцы или семена подсолнечника. Помните, что порции должны быть умеренными, но такие закуски определенно будут менее вредными, чем ультраобработанные альтернативы.

Уточнения

Заку́ска — небольшое по объёму преимущественно холодное блюдо первой подачи, обычно с пикантным вкусом и особым привлекательным оформлением, чтобы возбудить аппетит перед основными блюдами.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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