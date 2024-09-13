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Специалисты выявили наличие глютена в 24,6% безглютеновых продуктов

Роспотребнадзор обнаружил глютен в 24,6% безглютеновых продуктов
1:35
Еда

Роспотребнадзор обнаружил глютен в 24,6% продуктов, которые не должны были его содержать. Кроме того, ведомство выявило нарушения по количеству белков, жиров и углеводов.

Роспотребнадзор обнаружил глютен в 24,6% безглютеновых продуктов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В 2023 году специалисты провели 92,4 тысячи исследований в отношении 7,5 тысячи проб из 8,3 торговых точек. В результате мониторинг показал, что в некоторых продуктах есть различные нарушения. В том числе наличие глютена в безглютеновой продукции, пишут Известия со ссылкой на данные по проверкам Роспотребнадзора.

По словам главы ассоциации "Русбренд" Алексея Поповичева, люди, у которых есть непереносимость этого компонента, могут столкнуться с аллергическими реакциями, если употребят продукцию с его содержанием. Кроме того, врач-диетолог Софья Елиашевич сообщила, что превышение допустимого количества глютена (20 мг/кг) в специализированных продуктах способно оказать негативное влияние на симптоматику и течение целиакии.

Однако, по мнению врача Веры Дьяковой, глютен не обладает ни положительными, ни отрицательными свойствами. В цельных продуктах с этим компонентом есть много полезных веществ. Поэтому люди, которые исключают из рациона такую продукцию без медицинских показаний, лишают себя минеральных веществ, витаминов, а также клетчатки.

Уточнения

Клейкови́на глюте́н — понятие, объединяющее группу сходных белков, содержащихся в семенах злаковых растений, в особенности пшеницы, ржи и ячменя.

Целиаки́я — форма энтеропатии, генетически предрасположенная непереносимость глиадина или глютена. Это аутоиммунное заболевание с преимущественной локализацией в тонком кишечнике.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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