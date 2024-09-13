Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бывшего футболиста "Сельты" осудили за домогательства
Mastercard объявила о покупке компании в сфере кибербезопасности
Три года на освоение земли: что нужно знать владельцам участков
Полярные сияния опускались до 52° северной широты, сообщил синоптик Леус
В Самаре мошенница из турфирмы оставила туристов без поездок и денег
Чем опасны летучие мыши, и как они способны помочь экосистеме
Симптомы равнодушия: как распознать, что кошка вас не любит
Ла Лига серьезно настроена на борьбу с расизмом
Крупнейший сброс японских акций за год: что происходит на рынке?

Кулинарные советы: как сделать свою выпечку красивой

Советы по украшению домашней выпечки
1:08
Еда

Полностью остудите

Убедитесь, что ваша выпечка полностью остыла, прежде чем приступать к украшению.  Теплые угощения могут растопить глазурь или украшения.

Советы по украшению домашней выпечки
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Выберите украшения

Выберите украшения, такие как глазурь, посыпка или съедобные начинки. Используйте цвета и формы, которые вам нравятся.

Приготовьте глазурь

Если вы используете глазурь, приготовьте ее, смешав сахарную пудру с небольшим количеством воды или молока. Регулируйте густоту, пока она не станет легко распределяться, но не слишком жидким.

Намажьте глазурь

Используйте нож или лопатку, чтобы намазать глазурь на выпечку. Вы можете покрыть всю поверхность или создать узоры.

Добавьте посыпку

Посыпьте глазурь выбранными украшениями, пока она не высохла. Это добавляет ярких красок и текстуры.

Проявите творческий подход

Не стесняйтесь проявлять творческий подход к своим украшениям. Вы можете делать узоры, рисовать простые дизайны или даже писать надписи.

 

 

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Названо непреодолимое препятствие для использования Украиной Storm Shadow против России

Военэксперт оценил реальную угрозу Storm Shadow после получения Киевом разрешения бить ими по России.

Военэксперт Литовкин: Украина давно не спрашивает разрешения на применение ракет
Су-57. Российский могучий властелин современного неба
Мощь и изящество. Российский истребитель пятого поколения Су-57 продолжает поступать в армию России
Какие цвета маникюра станут фаворитами этой осени: обзор модных оттенков сезона
Самые дорогие породы собак: топ-3
Немецкая САУ Pzh-2000 в ВСУ. Износ, запчасти, два ствола Дмитрий Плотников Артисты "Ленкома" накануне нового сезона подтвердили патриотизм делами и планами Анжела Якубовская Наполеон Бонапарт был большим оригиналом в домашней жизни Сергей Лебедев
Хотите больше чеснока? Узнайте, как обычная зола поможет увеличить урожай
Как подготовить дачу к зиме, чтобы весной не страдать от слизней
Как по свечам зажигания узнать о состоянии двигателя
Как по свечам зажигания узнать о состоянии двигателя
Последние материалы
Три года на освоение земли: что нужно знать владельцам участков
Советы по украшению домашней выпечки
Полярные сияния опускались до 52° северной широты, сообщил синоптик Леус
Немецкая САУ Pzh-2000 в ВСУ. Износ, запчасти, два ствола
В Самаре мошенница из турфирмы оставила туристов без поездок и денег
Чем опасны летучие мыши, и как они способны помочь экосистеме
Симптомы равнодушия: как распознать, что кошка вас не любит
Ла Лига серьезно настроена на борьбу с расизмом
Крупнейший сброс японских акций за год: что происходит на рынке?
Ремень для йоги: йога патта поможет новичку стремиться к тому, что умеют опытные
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.