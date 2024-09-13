Рецепт мяса, тушённого в томатном соусе с черносливом — понадобится 6 ингредиентов

Мясо, тушённое в томатном соусе с черносливом — получится очень вкусно

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Мясо, тушённое в томатном соусе с черносливом станет идеальным ужином для всей семьи. Приготовить блюдо не так сложно, как может показаться. Раскрываем его рецепт.

Фото: freepik.com by stockking, PDM

Ингредиенты:

Свинина — 500 г

Консервированные помидоры — 300 г

Чернослив — 100 г

Подсолнечное масло — 2 ст.л.

Чёрный молотый перец — по вкусу

Соль — по вкусу

Приготовление:

Нарезать свинину средними кусочками. Налить на сковороду подсолнечное масло. Разогреть и обжарить кусочки мяса. Переложить свинину в сотейник. Добавить помидоры, перец и соль. Тушить в течение 30 минут на медленном огне. Разрезать чернослив на половинки. Добавить их в сотейник. Тушить ещё 20 минут. Блюдо готово!