Рецепт мяса, тушённого в томатном соусе с черносливом — понадобится 6 ингредиентов
Мясо, тушённое в томатном соусе с черносливом — получится очень вкусно
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Мясо, тушённое в томатном соусе с черносливом станет идеальным ужином для всей семьи. Приготовить блюдо не так сложно, как может показаться. Раскрываем его рецепт.
Фото: freepik.com by stockking, PDM
Ингредиенты:
- Свинина — 500 г
- Консервированные помидоры — 300 г
- Чернослив — 100 г
- Подсолнечное масло — 2 ст.л.
- Чёрный молотый перец — по вкусу
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Нарезать свинину средними кусочками.
- Налить на сковороду подсолнечное масло. Разогреть и обжарить кусочки мяса.
- Переложить свинину в сотейник. Добавить помидоры, перец и соль. Тушить в течение 30 минут на медленном огне.
- Разрезать чернослив на половинки. Добавить их в сотейник. Тушить ещё 20 минут. Блюдо готово!
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру