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Облегчаем себе жизнь в холода: готовим заправку для борща на зиму из сезонных овощей

Заправка для борща на зиму: много свежих овощей и яркий вкус лета в банке
2:00
Еда

Осень — время, когда природа готовится к зимнему сну, а хозяйки начинают задумываться о том, как сохранить летние ароматы и вкусы овощей на зиму. Одним из способов является приготовление заправки для борща. Эта ароматная и яркая приправа станет отличным дополнением к горячему блюду и напомнит о летних днях.

Заправка для борща на зиму: много свежих овощей и яркий вкус лета в банке
Фото: Wikimedia Commons by Zac Allan, PDM

Ингредиенты:

  • свёкла — 2,5 кг;
  • томаты — 750 г;
  • перец болгарский — 250 г;
  • лук репчатый — 250 г;
  • морковь — 250 г;
  • масло растительное — 250 мл;
  • сахар — 100 г;
  • уксус столовый — 100 мл;
  • чеснок — 100 г;
  • соль — 30 г;
  • укроп (зонтики) — 3 штуки;
  • петрушка свежая — 1 пучок.

Приготовление

  1. Измельчить чеснок и томаты на мясорубке и переложить в большую кастрюлю.
  2. Добавить к измельчённым томатам соль, сахар и 200 г растительного масла.
  3. Натереть свёклу и морковь на крупной тёрке, добавьте к томатам.
  4. Нарезать болгарский перец соломкой и добавить вместе с зонтиками укропа.
  5. Поставить кастрюлю на огонь и довести до кипения. Варить 15 минут, время от времени помешивая.
  6. Обжарить нарезанный лук в оставшемся растительном масле, переложите его в кастрюлю. Аккуратно перемешать и снова дать закипеть. Варить на медленном огне 10 минут.
  7. Добавить столовый уксус и нарезанную петрушку. Довести до кипения и кипятить ещё 1-2 минуты.
  8. Простерилизовать банки и крышки.
  9. Разложить горячую заправку по банкам и закрыть крышками. Укутать тёплым одеялом и оставить до полного остывания.

Заправка для борща на зиму готова. Хранить в прохладном месте.

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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