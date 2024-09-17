Облегчаем себе жизнь в холода: готовим заправку для борща на зиму из сезонных овощей

Заправка для борща на зиму: много свежих овощей и яркий вкус лета в банке

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Осень — время, когда природа готовится к зимнему сну, а хозяйки начинают задумываться о том, как сохранить летние ароматы и вкусы овощей на зиму. Одним из способов является приготовление заправки для борща. Эта ароматная и яркая приправа станет отличным дополнением к горячему блюду и напомнит о летних днях.

Фото: Wikimedia Commons by Zac Allan, PDM

Ингредиенты:

свёкла — 2,5 кг;

томаты — 750 г;

перец болгарский — 250 г;

лук репчатый — 250 г;

морковь — 250 г;

масло растительное — 250 мл;

сахар — 100 г;

уксус столовый — 100 мл;

чеснок — 100 г;

соль — 30 г;

укроп (зонтики) — 3 штуки;

петрушка свежая — 1 пучок.

Приготовление

Измельчить чеснок и томаты на мясорубке и переложить в большую кастрюлю. Добавить к измельчённым томатам соль, сахар и 200 г растительного масла. Натереть свёклу и морковь на крупной тёрке, добавьте к томатам. Нарезать болгарский перец соломкой и добавить вместе с зонтиками укропа. Поставить кастрюлю на огонь и довести до кипения. Варить 15 минут, время от времени помешивая. Обжарить нарезанный лук в оставшемся растительном масле, переложите его в кастрюлю. Аккуратно перемешать и снова дать закипеть. Варить на медленном огне 10 минут. Добавить столовый уксус и нарезанную петрушку. Довести до кипения и кипятить ещё 1-2 минуты. Простерилизовать банки и крышки. Разложить горячую заправку по банкам и закрыть крышками. Укутать тёплым одеялом и оставить до полного остывания.

Заправка для борща на зиму готова. Хранить в прохладном месте.

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.



