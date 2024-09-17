Облегчаем себе жизнь в холода: готовим заправку для борща на зиму из сезонных овощей

Осень — время, когда природа готовится к зимнему сну, а хозяйки начинают задумываться о том, как сохранить летние ароматы и вкусы овощей на зиму. Одним из способов является приготовление заправки для борща. Эта ароматная и яркая приправа станет отличным дополнением к горячему блюду и напомнит о летних днях.
Фото: Wikimedia Commons by Zac Allan, PDM
Ингредиенты:
свёкла — 2,5 кг;
томаты — 750 г;
перец болгарский — 250 г;
лук репчатый — 250 г;
морковь — 250 г;
масло растительное — 250 мл;
сахар — 100 г;
уксус столовый — 100 мл;
чеснок — 100 г;
соль — 30 г;
укроп (зонтики) — 3 штуки;
петрушка свежая — 1 пучок.
Приготовление
Измельчить чеснок и томаты на мясорубке и переложить в большую кастрюлю.
Добавить к измельчённым томатам соль, сахар и 200 г растительного масла.
Натереть свёклу и морковь на крупной тёрке, добавьте к томатам.
Нарезать болгарский перец соломкой и добавить вместе с зонтиками укропа.
Поставить кастрюлю на огонь и довести до кипения. Варить 15 минут, время от времени помешивая.
Обжарить нарезанный лук в оставшемся растительном масле, переложите его в кастрюлю. Аккуратно перемешать и снова дать закипеть. Варить на медленном огне 10 минут.
Добавить столовый уксус и нарезанную петрушку. Довести до кипения и кипятить ещё 1-2 минуты.
Простерилизовать банки и крышки.
Разложить горячую заправку по банкам и закрыть крышками. Укутать тёплым одеялом и оставить до полного остывания.
Заправка для борща на зиму готова. Хранить в прохладном месте.
Уточнения
Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.