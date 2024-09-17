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Спагетти с баклажанами и помидорами: нежно, вкусно, изысканно, и совсем без мяса

Спагетти с баклажанами и помидорами: чудесный ужин в итальянском стиле
1:24
Еда

Спагетти с баклажанами и помидорами — это простое, но невероятно вкусное и ароматное блюдо, которое станет отличным вариантом для семейного ужина или дружеской встречи. Это идеальное сочетание овощей, пасты и специй, которое никого не оставит равнодушным.

Спагетти с баклажанами и помидорами: чудесный ужин в итальянском стиле
Фото: commons.wikimedia.org by Popo le Chien, CC BY-SA 4.0

Чтобы приготовить спагетти с баклажанами и помидорами, вам понадобятся следующие ингредиенты (на 2 порции):

  • чеснок — 2 зубчика;
  • крупные помидоры — 2 штуки (или консервированные помидоры — 200 грамм);
  • баклажан — 1 штука;
  • консервированные помидоры — 200 грамм;
  • соль, свежемолотый чёрный перец;
  • сливочное масло — 25 грамм;
  • оливковое масло;
  • белая луковица — 1 штука;
  • пармезан;
  • спагетти — 300 грамм;
  • веточка тимьяна (при желании).

Приготовление

  1. Чеснок, помидоры и баклажан нарежьте произвольно.
  2. Если используете консервированные томаты, предварительно слейте жидкость.
  3. Обжарьте лук на оливковом масле до мягкости, затем добавьте чеснок, помидоры и баклажан. Посолите и поперчите по вкусу.
  4. В готовый соус добавьте сливочное масло и перемешайте.
  5. Отварите спагетти в подсоленной воде до состояния аль денте.
  6. Слейте воду и смешайте спагетти с соусом.
  7. Подавайте, посыпав тёртым пармезаном.

Уточнения

Спаге́тти (мн. ч. итал. spaghetti, от ед. ч. spaghetto — «тонкая бечёвка; шпагат») — итальянское название длинной прямой вермишели, нитевидных макаронных изделий длиной до 50—75 см и диаметром около 2 мм.
 

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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