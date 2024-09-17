Спагетти с баклажанами и помидорами: нежно, вкусно, изысканно, и совсем без мяса

Спагетти с баклажанами и помидорами — это простое, но невероятно вкусное и ароматное блюдо, которое станет отличным вариантом для семейного ужина или дружеской встречи. Это идеальное сочетание овощей, пасты и специй, которое никого не оставит равнодушным.
Чтобы приготовить спагетти с баклажанами и помидорами, вам понадобятся следующие ингредиенты (на 2 порции):
Приготовление
Спаге́тти (мн. ч. итал. spaghetti, от ед. ч. spaghetto — «тонкая бечёвка; шпагат») — итальянское название длинной прямой вермишели, нитевидных макаронных изделий длиной до 50—75 см и диаметром около 2 мм.
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод.
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