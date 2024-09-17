Спагетти с баклажанами и помидорами: нежно, вкусно, изысканно, и совсем без мяса

Спагетти с баклажанами и помидорами: чудесный ужин в итальянском стиле

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Спагетти с баклажанами и помидорами — это простое, но невероятно вкусное и ароматное блюдо, которое станет отличным вариантом для семейного ужина или дружеской встречи. Это идеальное сочетание овощей, пасты и специй, которое никого не оставит равнодушным.

Фото: commons.wikimedia.org by Popo le Chien, CC BY-SA 4.0

Чтобы приготовить спагетти с баклажанами и помидорами, вам понадобятся следующие ингредиенты (на 2 порции):

чеснок — 2 зубчика;

крупные помидоры — 2 штуки (или консервированные помидоры — 200 грамм);

баклажан — 1 штука;

консервированные помидоры — 200 грамм;

соль, свежемолотый чёрный перец;

сливочное масло — 25 грамм;

оливковое масло;

белая луковица — 1 штука;

пармезан;

спагетти — 300 грамм;

веточка тимьяна (при желании).

Приготовление

Чеснок, помидоры и баклажан нарежьте произвольно. Если используете консервированные томаты, предварительно слейте жидкость. Обжарьте лук на оливковом масле до мягкости, затем добавьте чеснок, помидоры и баклажан. Посолите и поперчите по вкусу. В готовый соус добавьте сливочное масло и перемешайте. Отварите спагетти в подсоленной воде до состояния аль денте. Слейте воду и смешайте спагетти с соусом. Подавайте, посыпав тёртым пармезаном.

Уточнения

Спаге́тти (мн. ч. итал. spaghetti, от ед. ч. spaghetto — «тонкая бечёвка; шпагат») — итальянское название длинной прямой вермишели, нитевидных макаронных изделий длиной до 50—75 см и диаметром около 2 мм.





Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод.

