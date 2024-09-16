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Ленивые вареники с тыквой: мягкие и нежные, просто тают во рту

Ленивые вареники с тыквой: любителям блюд из творога они точно понравятся
1:09
Еда

Ленивые вареники с тыквой — это вкусное и полезное блюдо, которое станет отличным началом дня или лёгким ужином. Нежные вареники, приготовленные из творога, яиц и рисовой муки, прекрасно сочетаются с ароматной тыквой, создавая неповторимый вкусовой букет.

Ленивые вареники с тыквой: любителям блюд из творога они точно понравятся
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты для ленивых вареников с тыквой:

  • творог — 200 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • рисовая мука — 40 г;
  • пшеничная мука — 40 г;
  • сахар (или заменитель сахара) — 20 г;
  • тыква — 100 г.

Приготовление

  1. Заранее запеките тыкву.
  2. Взбейте блендером запечённую тыкву, творог и яйцо до однородной массы.
  3. Добавьте сахар (или заменитель сахара), щепотку соли и немного мускатного ореха, а также оба вида муки.
  4. Замесите гладкое однородное тесто. Сформируйте из него колбаски и нарежьте их кусочками.
  5. Вскипятите воду в кастрюле, опустите туда ленивые вареники и варите их около 5 минут.

Особенно вкусны ленивые вареники с тыквой со сметаной.

Уточнения

Ленивые вареники могут рассматриваться как разновидность обычных вареников, не требующая долгой лепки, либо как отдельное блюдо. Для их приготовления начинку (чаще всего творог) смешивают с тестом, затем раскатывают в жгут и нарезают как на галушки, после чего варят.

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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