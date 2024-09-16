Ленивые вареники с тыквой: мягкие и нежные, просто тают во рту

Ленивые вареники с тыквой — это вкусное и полезное блюдо, которое станет отличным началом дня или лёгким ужином. Нежные вареники, приготовленные из творога, яиц и рисовой муки, прекрасно сочетаются с ароматной тыквой, создавая неповторимый вкусовой букет.
Ингредиенты для ленивых вареников с тыквой:
Приготовление
Особенно вкусны ленивые вареники с тыквой со сметаной.
Ленивые вареники могут рассматриваться как разновидность обычных вареников, не требующая долгой лепки, либо как отдельное блюдо. Для их приготовления начинку (чаще всего творог) смешивают с тестом, затем раскатывают в жгут и нарезают как на галушки, после чего варят.
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
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