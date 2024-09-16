Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лёгкий способ очистить микроволновку без опасных химикатов
Что нужно сделать с лилиями после цветения: простые шаги для пышного возвращения
Домашние и профессиональные методы борьбы с мозолями на ногах
Как временно остановить рост трещины на лобовом стекле
Постоянное чувство голода: возможные причины и советы терапевта
Почему одни кошки общительные, а другие — молчаливые
В России запретили продавать одежду без маркировки
Разгрузочные дни, которые могут навредить вашему здоровью
Какие недружественные страны сильно зависят от российского никеля

Сочный болгарский перец, помидоры и нежная курочка: готовим паприкаш по-венгерски

Паприкаш из курицы по-венгерски: особенно вкусно с макаронами или галушками на гарнир
2:08
Еда

Паприкаш из курицы по-венгерски — это простое и вкусное блюдо, состоящее из куриного филе, паприки, помидоров и сметаны. Это ароматное, сытное и насыщенное блюдо понравится любителям паприки. В этом блюде традиционно используется много свежего болгарского перца и молотой сладкой паприки. Обычно для приготовления паприкаша используют курицу или молодую телятину.

Паприкаш из курицы по-венгерски: особенно вкусно с макаронами или галушками на гарнир
Фото: commons.wikimedia.org by Doovele, CC BY-SA 4.0

Венгерский паприкаш — это разновидность традиционного блюда — мясной подливы с большим количеством паприки и сметаной.

Для приготовления паприкаша из курицы по-венгерски вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • куриное филе — 1 шт.;
  • красный сладкий перец — 1 шт. (крупный);
  • помидор — 1 шт. (крупный);
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • мука — 1 ст. л.;
  • сметана (или йогурт) — 1 ст. л.;
  • сладкая красная молотая паприка — 1 ч. л.;
  • соль и перец — по вкусу;
  • растительное масло — 1 ст. л.

Процесс приготовления

  1. Очистите репчатый лук и нарежьте его мелким кубиком.
  2. Разогрейте растительное масло в кастрюле с толстым дном, добавьте сладкую красную молотую паприку и выложите нарезанный лук.
  3. Обжаривайте лук 3-4 минуты, пока он не станет прозрачным.
  4. Нарежьте куриное филе крупным кубиком и добавьте его в кастрюлю.
  5. Обжаривайте мясо с луком 6-7 минут, чтобы оно слегка подрумянилось, и посолите по вкусу.
  6. Добавьте муку в блюдо.
  7. Выложите сметану. Залейте мясо водой или мясным бульоном, чтобы полностью покрыть его.
  8. Тушите содержимое кастрюли 7-8 минут, пока соус не закипит.
  9. Нарежьте помидор мелким кубиком и болгарский перец соломкой.
  10. Добавьте овощи в кастрюлю и готовьте паприкаш на медленном огне 20 минут.
  11. Подавайте готовый венгерский паприкаш с курицей разложенным по порциям с отварными макаронами или галушками на гарнир.

Уточнения

Паприка́ш (венг. paprikás) — блюдо венгерской кухни. Кусочки мяса тушатся в сметане (сливках) с паприкой и луком. Обычно подаётся с гарниром. Также в состав паприкаша могут входить такие овощи, как морковь, томаты, сладкий перец. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Как сохранить картофель свежим до весны даже в сыром подвале?

Многие дачники сталкиваются с проблемой преждевременного прорастания клубней картофеля при хранении.

Никаких ростков до самой весны: какие материалы класть рядом с картофелем
Зеленский лично едет к Байдену уговаривать дать разрешение на удары по России
Сводка с фронта: дроны ВСУ опять прорывались к Москве, Буданов* в панике от производства "Искандеров"
Как варить яйца, чтобы скорлупа легко снималась: проверенный метод с содой
Уберечь виноград любой ценой: надёжные методы защиты урожая
"Гарпия-А1". Россия удивит ударным дроном с огромной дальностью полёта Дмитрий Плотников
Токсичные листья ореха: безопасные способы утилизации вместо сжигания
Сжигаем жир на животе: короткая тренировка для пресса
Экономика Германии продолжает стремительно падать из-за автопрома
Экономика Германии продолжает стремительно падать из-за автопрома
Последние материалы
Домашние и профессиональные методы борьбы с мозолями на ногах
Постоянное чувство голода: возможные причины и советы терапевта
Почему одни кошки общительные, а другие — молчаливые
Как временно остановить рост трещины на лобовом стекле
В России запретили продавать одежду без маркировки
Разгрузочные дни, которые могут навредить вашему здоровью
Какие недружественные страны сильно зависят от российского никеля
Как очистить чайник от накипи: три простых метода, которые работают
Овощи, запечённые в фольге: перед запеканием они долго маринуются в масле и приправах
Миссия Polaris Dawn завершена: капсула Dragon приводнилась
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.