Сочный болгарский перец, помидоры и нежная курочка: готовим паприкаш по-венгерски

Паприкаш из курицы по-венгерски — это простое и вкусное блюдо, состоящее из куриного филе, паприки, помидоров и сметаны. Это ароматное, сытное и насыщенное блюдо понравится любителям паприки. В этом блюде традиционно используется много свежего болгарского перца и молотой сладкой паприки. Обычно для приготовления паприкаша используют курицу или молодую телятину.
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Венгерский паприкаш — это разновидность традиционного блюда — мясной подливы с большим количеством паприки и сметаной.
Для приготовления паприкаша из курицы по-венгерски вам понадобятся следующие ингредиенты:
куриное филе — 1 шт.;
красный сладкий перец — 1 шт. (крупный);
помидор — 1 шт. (крупный);
репчатый лук — 1 шт.;
мука — 1 ст. л.;
сметана (или йогурт) — 1 ст. л.;
сладкая красная молотая паприка — 1 ч. л.;
соль и перец — по вкусу;
растительное масло — 1 ст. л.
Процесс приготовления
Очистите репчатый лук и нарежьте его мелким кубиком.
Разогрейте растительное масло в кастрюле с толстым дном, добавьте сладкую красную молотую паприку и выложите нарезанный лук.
Обжаривайте лук 3-4 минуты, пока он не станет прозрачным.
Нарежьте куриное филе крупным кубиком и добавьте его в кастрюлю.
Обжаривайте мясо с луком 6-7 минут, чтобы оно слегка подрумянилось, и посолите по вкусу.
Добавьте муку в блюдо.
Выложите сметану. Залейте мясо водой или мясным бульоном, чтобы полностью покрыть его.
Тушите содержимое кастрюли 7-8 минут, пока соус не закипит.
Нарежьте помидор мелким кубиком и болгарский перец соломкой.
Добавьте овощи в кастрюлю и готовьте паприкаш на медленном огне 20 минут.
Подавайте готовый венгерский паприкаш с курицей разложенным по порциям с отварными макаронами или галушками на гарнир.
Уточнения
Паприка́ш (венг. paprikás) — блюдо венгерской кухни. Кусочки мяса тушатся в сметане (сливках) с паприкой и луком. Обычно подаётся с гарниром. Также в состав паприкаша могут входить такие овощи, как морковь, томаты, сладкий перец.