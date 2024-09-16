Сочный болгарский перец, помидоры и нежная курочка: готовим паприкаш по-венгерски

Паприкаш из курицы по-венгерски: особенно вкусно с макаронами или галушками на гарнир

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Паприкаш из курицы по-венгерски — это простое и вкусное блюдо, состоящее из куриного филе, паприки, помидоров и сметаны. Это ароматное, сытное и насыщенное блюдо понравится любителям паприки. В этом блюде традиционно используется много свежего болгарского перца и молотой сладкой паприки. Обычно для приготовления паприкаша используют курицу или молодую телятину.

Фото: commons.wikimedia.org by Doovele, CC BY-SA 4.0

Венгерский паприкаш — это разновидность традиционного блюда — мясной подливы с большим количеством паприки и сметаной.

Для приготовления паприкаша из курицы по-венгерски вам понадобятся следующие ингредиенты:

куриное филе — 1 шт.;

красный сладкий перец — 1 шт. (крупный);

помидор — 1 шт. (крупный);

репчатый лук — 1 шт.;

мука — 1 ст. л.;

сметана (или йогурт) — 1 ст. л.;

сладкая красная молотая паприка — 1 ч. л.;

соль и перец — по вкусу;

растительное масло — 1 ст. л.

Процесс приготовления

Очистите репчатый лук и нарежьте его мелким кубиком. Разогрейте растительное масло в кастрюле с толстым дном, добавьте сладкую красную молотую паприку и выложите нарезанный лук. Обжаривайте лук 3-4 минуты, пока он не станет прозрачным. Нарежьте куриное филе крупным кубиком и добавьте его в кастрюлю. Обжаривайте мясо с луком 6-7 минут, чтобы оно слегка подрумянилось, и посолите по вкусу. Добавьте муку в блюдо. Выложите сметану. Залейте мясо водой или мясным бульоном, чтобы полностью покрыть его. Тушите содержимое кастрюли 7-8 минут, пока соус не закипит. Нарежьте помидор мелким кубиком и болгарский перец соломкой. Добавьте овощи в кастрюлю и готовьте паприкаш на медленном огне 20 минут. Подавайте готовый венгерский паприкаш с курицей разложенным по порциям с отварными макаронами или галушками на гарнир.

Уточнения

Паприка́ш (венг. paprikás) — блюдо венгерской кухни. Кусочки мяса тушатся в сметане (сливках) с паприкой и луком. Обычно подаётся с гарниром. Также в состав паприкаша могут входить такие овощи, как морковь, томаты, сладкий перец.

