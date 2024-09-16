Овощи, запечённые в фольге: для нежности и потрясающего вкуса используется один секрет

Овощи, запечённые в фольге: перед запеканием они долго маринуются в масле и приправах

2:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Запечённые в фольге овощи — это изысканное и полезное блюдо. Чтобы они получились мягкими и вкусными, их нужно тщательно замариновать в растительном масле со специями. В результате кабачки и баклажаны приобретают нежную консистенцию, но не кажутся слишком жирными. Благодаря запеканию в фольге овощи готовятся в духовом шкафу под грилем и сохраняют свою сочность. Получается ароматное и насыщенное блюдо, которое подойдёт для вегетарианцев и тех, кто соблюдает пост, а также в качестве гарнира к мясу, рыбе и морепродуктам.

Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Golik, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

Баклажан — 1 шт.,

Кабачок — 1 шт.,

Перец — 400 г,

Помидоры — 250 г,

Морковь — 1 шт.,

Шампиньоны — 2 шт.,

Лук репчатый — 1 шт.,

Чеснок — 1 зубчик,

Перец чили — 1 шт.,

Петрушка — по вкусу,

Крупнокристаллическая соль — 1 ст. л.,

Растительное масло — 6 ст. л.

Пошаговый рецепт

Баклажан разрежьте вдоль пополам, затем нарежьте кружочками толщиной около 1 см. Кабачок нарежьте кусочками размером с большой палец. Морковь очистите и нарежьте такими же кусочками, как и кабачок. У болгарского перца удалите хвостики, перегородки и семена, затем нарежьте крупными кусками. Шампиньоны разрежьте пополам. Лук нарежьте толстыми кольцами. Чеснок и петрушку крупно порубите. В миске смешайте все подготовленные овощи (кроме помидоров) с растительным маслом и крупнокристаллической солью. Добавьте нарезанный перец чили и оставьте овощи мариноваться на 1.5-2 часа, перемешивая их каждые 30 минут. По окончании маринования слейте излишнюю жидкость через дуршлаг. Разогрейте духовку до температуры, при которой вы обычно подаете гриль (около 300°C). Выложите маринованные овощи на противень, покрытый фольгой. Добавьте помидоры (если они крупные, разрежьте на половинки или четвертинки). Накройте овощи фольгой и запекайте на верхнем уровне духовки с циркуляцией воздуха около 15 минут, пока кожица помидоров не лопнет. Снимите верхний слой фольги и продолжайте запекать ещё 2 минуты, чтобы добиться желаемой степени зажаристости. Перед подачей, при желании, дополнительно поперчите запечённые овощи и сбрызните их маслом.

Блюдо можно подавать как в теплом, так и в холодном виде. Приятного аппетита!

Уточнения

Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.



Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод.

