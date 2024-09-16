Овощи, запечённые в фольге: для нежности и потрясающего вкуса используется один секрет

Запечённые в фольге овощи — это изысканное и полезное блюдо. Чтобы они получились мягкими и вкусными, их нужно тщательно замариновать в растительном масле со специями. В результате кабачки и баклажаны приобретают нежную консистенцию, но не кажутся слишком жирными. Благодаря запеканию в фольге овощи готовятся в духовом шкафу под грилем и сохраняют свою сочность. Получается ароматное и насыщенное блюдо, которое подойдёт для вегетарианцев и тех, кто соблюдает пост, а также в качестве гарнира к мясу, рыбе и морепродуктам.
Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Golik, CC BY-SA 3.0
Ингредиенты:
Баклажан — 1 шт.,
Кабачок — 1 шт.,
Перец — 400 г,
Помидоры — 250 г,
Морковь — 1 шт.,
Шампиньоны — 2 шт.,
Лук репчатый — 1 шт.,
Чеснок — 1 зубчик,
Перец чили — 1 шт.,
Петрушка — по вкусу,
Крупнокристаллическая соль — 1 ст. л.,
Растительное масло — 6 ст. л.
Пошаговый рецепт
Баклажан разрежьте вдоль пополам, затем нарежьте кружочками толщиной около 1 см.
Кабачок нарежьте кусочками размером с большой палец.
Морковь очистите и нарежьте такими же кусочками, как и кабачок.
У болгарского перца удалите хвостики, перегородки и семена, затем нарежьте крупными кусками.
Шампиньоны разрежьте пополам.
Лук нарежьте толстыми кольцами.
Чеснок и петрушку крупно порубите.
В миске смешайте все подготовленные овощи (кроме помидоров) с растительным маслом и крупнокристаллической солью.
Добавьте нарезанный перец чили и оставьте овощи мариноваться на 1.5-2 часа, перемешивая их каждые 30 минут.
По окончании маринования слейте излишнюю жидкость через дуршлаг.
Разогрейте духовку до температуры, при которой вы обычно подаете гриль (около 300°C).
Выложите маринованные овощи на противень, покрытый фольгой.
Добавьте помидоры (если они крупные, разрежьте на половинки или четвертинки).
Накройте овощи фольгой и запекайте на верхнем уровне духовки с циркуляцией воздуха около 15 минут, пока кожица помидоров не лопнет.
Снимите верхний слой фольги и продолжайте запекать ещё 2 минуты, чтобы добиться желаемой степени зажаристости.
Перед подачей, при желании, дополнительно поперчите запечённые овощи и сбрызните их маслом.
Блюдо можно подавать как в теплом, так и в холодном виде. Приятного аппетита!
Уточнения
Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод.