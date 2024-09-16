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Овощи, запечённые в фольге: для нежности и потрясающего вкуса используется один секрет

Овощи, запечённые в фольге: перед запеканием они долго маринуются в масле и приправах
2:48
Еда

Запечённые в фольге овощи — это изысканное и полезное блюдо. Чтобы они получились мягкими и вкусными, их нужно тщательно замариновать в растительном масле со специями. В результате кабачки и баклажаны приобретают нежную консистенцию, но не кажутся слишком жирными. Благодаря запеканию в фольге овощи готовятся в духовом шкафу под грилем и сохраняют свою сочность. Получается ароматное и насыщенное блюдо, которое подойдёт для вегетарианцев и тех, кто соблюдает пост, а также в качестве гарнира к мясу, рыбе и морепродуктам.

Овощи, запечённые в фольге: перед запеканием они долго маринуются в масле и приправах
Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Golik, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • Баклажан — 1 шт.,
  • Кабачок — 1 шт.,
  • Перец — 400 г,
  • Помидоры — 250 г,
  • Морковь — 1 шт.,
  • Шампиньоны — 2 шт.,
  • Лук репчатый — 1 шт.,
  • Чеснок — 1 зубчик,
  • Перец чили — 1 шт.,
  • Петрушка — по вкусу,
  • Крупнокристаллическая соль — 1 ст. л.,
  • Растительное масло — 6 ст. л.

Пошаговый рецепт

  1. Баклажан разрежьте вдоль пополам, затем нарежьте кружочками толщиной около 1 см.
  2. Кабачок нарежьте кусочками размером с большой палец.
  3. Морковь очистите и нарежьте такими же кусочками, как и кабачок.
  4. У болгарского перца удалите хвостики, перегородки и семена, затем нарежьте крупными кусками.
  5. Шампиньоны разрежьте пополам.
  6. Лук нарежьте толстыми кольцами.
  7. Чеснок и петрушку крупно порубите.
  8. В миске смешайте все подготовленные овощи (кроме помидоров) с растительным маслом и крупнокристаллической солью.
  9. Добавьте нарезанный перец чили и оставьте овощи мариноваться на 1.5-2 часа, перемешивая их каждые 30 минут.
  10. По окончании маринования слейте излишнюю жидкость через дуршлаг.
  11. Разогрейте духовку до температуры, при которой вы обычно подаете гриль (около 300°C).
  12. Выложите маринованные овощи на противень, покрытый фольгой.
  13. Добавьте помидоры (если они крупные, разрежьте на половинки или четвертинки).
  14. Накройте овощи фольгой и запекайте на верхнем уровне духовки с циркуляцией воздуха около 15 минут, пока кожица помидоров не лопнет.
  15. Снимите верхний слой фольги и продолжайте запекать ещё 2 минуты, чтобы добиться желаемой степени зажаристости.
  16. Перед подачей, при желании, дополнительно поперчите запечённые овощи и сбрызните их маслом.

Блюдо можно подавать как в теплом, так и в холодном виде. Приятного аппетита!

 

Уточнения

Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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