Как сохранить пользу рябины на зиму: простой рецепт сока

Польза и приготовление сока из черноплодной рябины

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Рябина — настоящая осенняя ягода, известная своими полезными свойствами. Не упускайте возможность сделать заготовки на зиму и сохранить её чудо-пользу.

Фото: commons.wikimedia.org by Emanuel Jöbstl und Martin Thoma, PDM

Чаще всего из черноплодной рябины готовят вино или варенье, но эксперты рекомендуют попробовать сохранить ягоду в виде сока. В таком виде она сохраняет все свои полезные качества, а именно: помогает бороться с воспалениями, уменьшает отёки, восстанавливает обмен веществ и укрепляет иммунитет.

Приготовить сок из черноплодной рябины достаточно просто. Вам понадобятся: 2 кг рябины, 2 литра воды, 200 г сахара и 2 столовые ложки лимонной кислоты.

Начните с того, что тщательно промойте ягоды, удалите мусор и испорченные плоды. Залейте рябину водой, добавьте лимонную кислоту и оставьте на 8-10 часов для настаивания. После этого превратите ягоды в пюре, а затем процедите его через сито или марлю.

Добавьте в получившийся сок сахар и доведите смесь до кипения на среднем огне. После закипания варите сок ещё 15 минут. В конце разлейте его по стерилизованным банкам. Хранить сок следует в прохладном и тёмном месте.

Эксперты предупреждают, что во время приготовления рябина может оставить следы на одежде и посуде, поэтому стоит проявлять аккуратность. Однако результат точно оправдает ваши усилия!

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). Характеризуется изменением функциональной активности преимущественно иммуноцитов с целью поддержания антигенного гомеостаза внутренней среды.



