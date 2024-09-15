Как сохранить пользу рябины на зиму: простой рецепт сока

Рябина — настоящая осенняя ягода, известная своими полезными свойствами. Не упускайте возможность сделать заготовки на зиму и сохранить её чудо-пользу.
Чаще всего из черноплодной рябины готовят вино или варенье, но эксперты рекомендуют попробовать сохранить ягоду в виде сока. В таком виде она сохраняет все свои полезные качества, а именно: помогает бороться с воспалениями, уменьшает отёки, восстанавливает обмен веществ и укрепляет иммунитет.
Приготовить сок из черноплодной рябины достаточно просто. Вам понадобятся: 2 кг рябины, 2 литра воды, 200 г сахара и 2 столовые ложки лимонной кислоты.
Начните с того, что тщательно промойте ягоды, удалите мусор и испорченные плоды. Залейте рябину водой, добавьте лимонную кислоту и оставьте на 8-10 часов для настаивания. После этого превратите ягоды в пюре, а затем процедите его через сито или марлю.
Добавьте в получившийся сок сахар и доведите смесь до кипения на среднем огне. После закипания варите сок ещё 15 минут. В конце разлейте его по стерилизованным банкам. Хранить сок следует в прохладном и тёмном месте.
Эксперты предупреждают, что во время приготовления рябина может оставить следы на одежде и посуде, поэтому стоит проявлять аккуратность. Однако результат точно оправдает ваши усилия!
Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). Характеризуется изменением функциональной активности преимущественно иммуноцитов с целью поддержания антигенного гомеостаза внутренней среды.
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