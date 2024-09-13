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Легкий рецепт варенья для занятых: всего 15 минут в микроволновке

Пошаговый рецепт варенья для микроволновки
1:00
Еда

Варенье можно приготовить всего за 15 минут, и при этом не нужно стоять у плиты и постоянно помешивать ингредиенты. Секрет прост — приготовление в микроволновке. Вот пошаговый рецепт.

Пошаговый рецепт варенья для микроволновки
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers, PDM

Этот способ идеально подходит для тех, кто не делает заготовки на зиму, но всегда держит под рукой замороженные ягоды, например, бруснику. Добавьте сезонные фрукты, такие как яблоки, и у вас получится изысканное угощение, которое прекрасно сочетается с сырниками, блинами и творожными запеканками.

Для приготовления бруснично-яблочного варенья вам понадобятся яблоки, брусника и сахар. Также понадобится глубокая тарелка, пригодная для использования в микроволновке. Фрукты нужно тщательно промыть и очистить, затем отправить их в тарелку вместе с ягодами и сахаром.

Установите режим "Микроволны" в микроволновке, и через 15 минут вкусное варенье будет готово.

 

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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