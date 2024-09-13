Легкий рецепт варенья для занятых: всего 15 минут в микроволновке

Пошаговый рецепт варенья для микроволновки

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Варенье можно приготовить всего за 15 минут, и при этом не нужно стоять у плиты и постоянно помешивать ингредиенты. Секрет прост — приготовление в микроволновке. Вот пошаговый рецепт.

Фото: Freepik by azerbaijan_stockers, PDM

Этот способ идеально подходит для тех, кто не делает заготовки на зиму, но всегда держит под рукой замороженные ягоды, например, бруснику. Добавьте сезонные фрукты, такие как яблоки, и у вас получится изысканное угощение, которое прекрасно сочетается с сырниками, блинами и творожными запеканками.

Для приготовления бруснично-яблочного варенья вам понадобятся яблоки, брусника и сахар. Также понадобится глубокая тарелка, пригодная для использования в микроволновке. Фрукты нужно тщательно промыть и очистить, затем отправить их в тарелку вместе с ягодами и сахаром.

Установите режим "Микроволны" в микроволновке, и через 15 минут вкусное варенье будет готово.

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).



