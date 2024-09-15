Репчатый лук — мощный источник здоровья, но не для всех

Репчатый лук — это доступный суперфуд и незаменимый ингредиент для многих блюд. Он обладает множеством полезных свойств: укрепляет иммунитет, борется с паразитами, улучшает пищеварение, очищает кровь и даже помогает избавиться от неприятного запаха ног.
Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова подчёркивает, что в луке содержатся ценные для здоровья сернистые соединения, инулин и антиоксиданты. Эксперт рекомендует добавлять лук в любые овощные блюда, а также употреблять его в свежем виде. Однако перед этим свежий лук стоит вымочить в воде, чтобы избавиться от горечи.
Несмотря на множество целебных свойств, лук имеет свои противопоказания. Дианова отмечает, что людям с синдромом раздражённого кишечника следует употреблять его с осторожностью. Также лук может вызвать дискомфорт у людей с повышенным уровнем тревоги, так как его острые свойства могут усилить это состояние.
Суперпища или «суперфуд» (англ. superfood) — маркетинговый термин, обозначающий продукты питания, которые преподносятся рекламой как приносящие пользу здоровью в результате их особых свойств.
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