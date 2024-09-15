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Репчатый лук — мощный источник здоровья, но не для всех

Как лук влияет на здоровье и кто должен его избегать
1:04
Еда

Репчатый лук — это доступный суперфуд и незаменимый ингредиент для многих блюд. Он обладает множеством полезных свойств: укрепляет иммунитет, борется с паразитами, улучшает пищеварение, очищает кровь и даже помогает избавиться от неприятного запаха ног.

Как лук влияет на здоровье и кто должен его избегать
Фото: en.wikipedia.org by Hans Braxmeier is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license#Zero_/_public_domain

Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова подчёркивает, что в луке содержатся ценные для здоровья сернистые соединения, инулин и антиоксиданты. Эксперт рекомендует добавлять лук в любые овощные блюда, а также употреблять его в свежем виде. Однако перед этим свежий лук стоит вымочить в воде, чтобы избавиться от горечи.

Несмотря на множество целебных свойств, лук имеет свои противопоказания. Дианова отмечает, что людям с синдромом раздражённого кишечника следует употреблять его с осторожностью. Также лук может вызвать дискомфорт у людей с повышенным уровнем тревоги, так как его острые свойства могут усилить это состояние.

 

Уточнения

Суперпища или «суперфуд» (англ. superfood) — маркетинговый термин, обозначающий продукты питания, которые преподносятся рекламой как приносящие пользу здоровью в результате их особых свойств.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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