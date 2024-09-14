Как правильно есть абрикосы, чтобы избежать отравления

Почему абрикосовые косточки могут быть опасны

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Абрикосы — настоящая сокровищница витаминов и минералов, необходимых для здоровья. Однако некоторые считают этот фрукт "коварным". Причина — в его косточке.

Фото: commons.wikimedia.org by apple2000, CC BY-SA 3.0

Абрикосы богаты калием, кальцием, железом, йодом и многими важными витаминами, включая С, В, А и Е. Диетолог Антонина Стародубова подтверждает, что регулярное употребление абрикосов укрепляет иммунную, нервную и сердечно-сосудистую системы. Но стоит помнить, что, как и с любым продуктом, мера важна.

В день рекомендуется съедать не более 300 граммов абрикосов, чтобы пищеварительная система могла легко справиться с этим количеством. Особую осторожность следует проявлять с абрикосовыми косточками, поскольку они могут быть опасны из-за содержания амигдалина.

Этот компонент, при определенных условиях, становится ядовитым. Даже небольшие дозы — от 0,5 до 3,5 мг — могут вызвать пищевое отравление или даже привести к летальному исходу. Симптомы отравления включают одышку, тошноту, головокружение и слабость. В более серьёзных случаях возможны паралич, ступор, конвульсии и кома. При своевременном промывании желудка и приёме антидота состояние можно стабилизировать, объясняет Антонина Стародубова.

Уточнения

Амигдали́н (от греч. ἀμυγδάλη — миндаль) — органическое соединение, генцибиозид нитрила миндальной кислоты. Химическая формула C 20 H 27 NO 11 . Ромбические кристаллы с температурой плавления 215 °C.



