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Масло в спреях: как избежать прогоркания и сохранить вкус

Диетолог о рисках неправильного использования спреев для масла
1:25
Еда

Дозаторы-спреи для масла стали популярными на многих кухнях благодаря удобству и эстетике — они помогают поддерживать порядок и упрощают процесс приготовления пищи. Однако, несмотря на их преимущества, диетолог Эльвина Док напоминает и о недостатках использования этих аксессуаров.

Диетолог о рисках неправильного использования спреев для масла
Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, PDM

Главное преимущество дозаторов заключается в том, что они позволяют контролировать количество используемого масла, что снижает калорийность блюд. Распыление масла на посуду или готовые блюда значительно удобнее и экономичнее.

Однако неправильное использование дозаторов может привести к проблемам. Диетолог предупреждает, что масло может скапливаться в соплах и других частях устройства, со временем прогоркать, выделяя окислительные токсины и теряя вкус. Если дозатор не чистить регулярно, внутри может завестись плесень.

Накопление остатков масла вредно не только для здоровья, но и для самого гаджета — без должного ухода дозатор может сломаться, а их замена обходится недешево.

Отказываться от удобства спреев не обязательно. Эльвина Док рекомендует приобретать масло сразу в баллонах с механическим распылителем (без газа), избегая продуктов с пропеллентами, такими как бутан или пропан, которые не делают пищу более полезной.

Уточнения

Токси́н (др.-греч. τοξικός [toxikos] «ядовитый») — яд биологического происхождения. Наука о ядах биологического происхождения — токсинология.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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