Что добавить к каше, чтобы зарядиться энергией на весь день

Как улучшить питательную ценность каши на завтрак

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Каша — это вкусное и питательное блюдо, но если употреблять её в чистом виде, добиться полноценного и сбалансированного питания не получится. Чтобы сделать завтрак более полезным, важно добавить к каше другие пищевые компоненты.

Фото: commons.wikimedia.org by Markus Kuhn, CC0

Нутрициолог Виктория Вишнякова отметила, что каша представляет собой лишь одну пищевую группу — зерновые, или сложные углеводы. Согласно принципам сбалансированного питания, таким как гарвардская тарелка, в каждый приём пищи должны входить все основные пищевые группы: белки, углеводы, жиры, молочные продукты, овощи и фрукты.

"Каша — это только зерновые, то есть одна из четвертей тарелки. Такой приём пищи не будет сбалансированным. Мы не получим достаточного чувства насыщения и нужного количества питательных веществ", — поясняет Вишнякова.

Она рекомендует дополнять кашу белковыми продуктами и фруктами. Например, можно добавить 2-3 чайные ложки ореховой пасты или около 30 г свежих орехов. Фрукты также отлично дополнят кашу — подойдут свежие ягоды, банан, а также другие фрукты общим весом до 80 г. Если используется сухофрукты, их количество стоит ограничить до 30 г. Кашу также можно подавать с йогуртом или творогом.

В таком варианте завтрак не только станет более питательным и полезным, но и подарит энергию на целый день, помогая избежать перекусов до обеда.

Уточнения

Нутрициоло́гия (от лат. nutritio — питание и греч. λόγος — учение) или наука о питании — наука, направленная на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека.



