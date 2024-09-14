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Что добавить к каше, чтобы зарядиться энергией на весь день

Как улучшить питательную ценность каши на завтрак
1:36
Еда

Каша — это вкусное и питательное блюдо, но если употреблять её в чистом виде, добиться полноценного и сбалансированного питания не получится. Чтобы сделать завтрак более полезным, важно добавить к каше другие пищевые компоненты.

Как улучшить питательную ценность каши на завтрак
Фото: commons.wikimedia.org by Markus Kuhn, CC0

Нутрициолог Виктория Вишнякова отметила, что каша представляет собой лишь одну пищевую группу — зерновые, или сложные углеводы. Согласно принципам сбалансированного питания, таким как гарвардская тарелка, в каждый приём пищи должны входить все основные пищевые группы: белки, углеводы, жиры, молочные продукты, овощи и фрукты.

"Каша — это только зерновые, то есть одна из четвертей тарелки. Такой приём пищи не будет сбалансированным. Мы не получим достаточного чувства насыщения и нужного количества питательных веществ", — поясняет Вишнякова.

Она рекомендует дополнять кашу белковыми продуктами и фруктами. Например, можно добавить 2-3 чайные ложки ореховой пасты или около 30 г свежих орехов. Фрукты также отлично дополнят кашу — подойдут свежие ягоды, банан, а также другие фрукты общим весом до 80 г. Если используется сухофрукты, их количество стоит ограничить до 30 г. Кашу также можно подавать с йогуртом или творогом.

В таком варианте завтрак не только станет более питательным и полезным, но и подарит энергию на целый день, помогая избежать перекусов до обеда.

Уточнения

Нутрициоло́гия (от лат. nutritioпитание и греч. λόγοςучение) или наука о питании — наука, направленная на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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