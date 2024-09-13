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Рецепт быстрого жюльена: как сократить время приготовления вдвое и получить готовое блюдо за 15 минут

Как приготовить жюльен за 15 минут: быстрый лайфхак
1:11
Еда

Жюльен — это популярная французская закуска, приготовленная из грибов, курицы и сыра. Обычно его приготовление занимает много времени, но существует хитрый способ сократить процесс до 15 минут.

Как приготовить жюльен за 15 минут: быстрый лайфхак
Фото: commons.wikimedia.org by Olga L, CC BY 3.0

Ингредиенты:

  • Лук репчатый — 1 штука;
  • Шампиньоны — 300 г;
  • Куриное филе (варёное) — 1 грудка;
  • Сметана — 3 столовые ложки;
  • Твёрдый сыр — 150 г;
  • Соль — по вкусу;
  • Растительное масло для жарки.

Способ приготовления:

  1. Нарежьте лук и куриное филе. Лук обжарьте на сковороде вместе с грибами.
  2. Через 5-7 минут добавьте в сковороду курицу и сметану.
  3. Убавьте огонь, посолите, поперчите, и через минуту снимите сковороду с плиты.
  4. Разложите смесь по кокотницам, посыпьте сыром и отправьте в духовку на 3 минуты.
  5. Как только сыр расплавится — жюльен готов.

Основной секрет в том, что большинство ингредиентов уже предварительно готовы. Всё, что остается — это немного подогреть и расплавить сыр, что сокращает время готовки до 15 минут.

Уточнения

Жюлье́н (от фр. julienne) — сложная горячая закуска, приготовленная преимущественно из птицы или дичи и грибов, нарезанных одноимённым способом — тонкой соломкой либо небольшими ломтиками-кусочками, а затем запечённых в кокотнице со сметаной или соусом под тёртым сыром.

Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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