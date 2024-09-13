Рецепт быстрого жюльена: как сократить время приготовления вдвое и получить готовое блюдо за 15 минут

Жюльен — это популярная французская закуска, приготовленная из грибов, курицы и сыра. Обычно его приготовление занимает много времени, но существует хитрый способ сократить процесс до 15 минут.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Основной секрет в том, что большинство ингредиентов уже предварительно готовы. Всё, что остается — это немного подогреть и расплавить сыр, что сокращает время готовки до 15 минут.
Жюлье́н (от фр. julienne) — сложная горячая закуска, приготовленная преимущественно из птицы или дичи и грибов, нарезанных одноимённым способом — тонкой соломкой либо небольшими ломтиками-кусочками, а затем запечённых в кокотнице со сметаной или соусом под тёртым сыром.
Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.
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