Правильная термическая обработка капусты: что нужно знать

Сколько варить капусту для голубцов и других блюд

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Капуста — полезный и универсальный продукт, который отлично подходит для множества блюд, таких как супы, салаты и голубцы.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, CC BY-SA 3.0

Все эти блюда требуют термической обработки капусты, но как долго она должна длиться? Ответ зависит от типа блюда и способа приготовления.

Для супов, ленивых голубцов и салатов обычно используют нашинкованную капусту. Если капуста будет в супе или станет гарниром, её варят от 15 до 20 минут. Для супов-пюре время варки увеличивается до 20-25 минут. А если капуста готовится для салатов, ей достаточно около 15 минут термической обработки.

Важно помнить, что молодая капуста требует меньше времени на приготовление, тогда как зрелый качан нуждается в более продолжительной варке.

При приготовлении классических голубцов используется целый качан. Его нужно погружать в кипящую воду на две минуты, после чего снимать верхние листья. Процедуру повторяют до тех пор, пока не соберётся необходимое количество листьев.

Уточнения

Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.





Тепловая обработка применяется в кулинарии для большинства продуктов. Целями обработки являются:



размягчение;

улучшение (вкуса, запаха, внешнего вида);

обеззараживание;

облегчение переваривания.