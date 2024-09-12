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Как есть картофель и не поправляться: идеи низкокалорийных блюд

Как приготовить низкокалорийный вариант картофеля
Еда

Печеные картофельные дольки

Разогрейте духовку до 180 градусов. Нарежьте картофель дольками, оставив кожуру для добавления питательных веществ.

Как приготовить низкокалорийный вариант картофеля
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Перемешайте дольки в миске с 1-2 столовыми ложками оливкового масла, солью, перцем и травами на ваш выбор (хорошо подойдут розмарин, тимьян или паприка). Разложите дольки на противне в один слой.

Выпекайте 25-30 минут или до золотистого цвета, перевернув для равномерного приготовления.

Пюре из цветной капусты и картофеля

Отварите равные части цветной капусты и картофеля до готовности. Разомните их вместе, добавив немного нежирного молока, соль и перец.

Для дополнительного аромата добавьте измельченный чеснок или чайную ложку горчицы.

Салат из запеченного картофеля

Нарежьте картофель небольшими кусочками и запекайте до готовности и легкой хрустящей корочки. Смешайте с разрезанными пополам помидорами черри, ломтиками огурца и заправкой из оливкового масла, лимонного сока, дижонской горчицы, соли и перца.

Картофельное жаркое

Нарежьте картофель кубиками и обжарьте с яркими овощами, такими как болгарский перец, брокколи и горох. Приправьте соевым соусом, имбирем и щепоткой хлопьев красного перца для дополнительной остроты.

 

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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