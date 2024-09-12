Как есть картофель и не поправляться: идеи низкокалорийных блюд

Разогрейте духовку до 180 градусов. Нарежьте картофель дольками, оставив кожуру для добавления питательных веществ.
Перемешайте дольки в миске с 1-2 столовыми ложками оливкового масла, солью, перцем и травами на ваш выбор (хорошо подойдут розмарин, тимьян или паприка). Разложите дольки на противне в один слой.
Выпекайте 25-30 минут или до золотистого цвета, перевернув для равномерного приготовления.
Отварите равные части цветной капусты и картофеля до готовности. Разомните их вместе, добавив немного нежирного молока, соль и перец.
Для дополнительного аромата добавьте измельченный чеснок или чайную ложку горчицы.
Нарежьте картофель небольшими кусочками и запекайте до готовности и легкой хрустящей корочки. Смешайте с разрезанными пополам помидорами черри, ломтиками огурца и заправкой из оливкового масла, лимонного сока, дижонской горчицы, соли и перца.
Нарежьте картофель кубиками и обжарьте с яркими овощами, такими как болгарский перец, брокколи и горох. Приправьте соевым соусом, имбирем и щепоткой хлопьев красного перца для дополнительной остроты.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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