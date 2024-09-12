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Готовим вкуснейший салат с курицей, кабачком, авокадо и брынзой

Рецепт очень вкусного салата с курицей, кабачком, авокадо и брынзой
1:24
Еда

Представляем вашему вниманию рецепт восхитительного салата с курицей, кабачком, авокадо и брынзой. Приготовить его довольно просто. Рассказываем, как именно.

Рецепт очень вкусного салата с курицей, кабачком, авокадо и брынзой
Фото: freepik.com by mdjaff, PDM

Ингредиенты:

  • Куриное филе — 100 г
  • Авокадо — 100 г
  • Кабачок — 100 г
  • Брынза — 60 г
  • Оливки без косточек — 50 г
  • Лимон — 1 шт.
  • Оливковое масло — 4 ст.л.
  • Подсолнечное масло — 2 ст.л.
  • Соевый соус — 40 мл
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Натереть куриное филе солью и перцем. Смазать противень подсолнечным маслом. Отправить филе в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
  2. Нарезать кабачок брусочками.
  3. Налить на сковороду оливковое масло. Обжарить кусочки кабачка.
  4. Нарезать брынзу кубиками. Аналогично поступить с авокадо и готовым филе.
  5. Выжать немного сока из лимона.
  6. В миске соединить оливковое масло, лимонный сок и соевый соус. Перемешать. Заправка готова.
  7. В ёмкости для салата смешать куриное филе, брынзу, кабачки, авокадо и оливки. Заправить блюдо. Приятного аппетита!

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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