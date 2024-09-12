Готовим вкуснейший салат с курицей, кабачком, авокадо и брынзой
Рецепт очень вкусного салата с курицей, кабачком, авокадо и брынзой
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Представляем вашему вниманию рецепт восхитительного салата с курицей, кабачком, авокадо и брынзой. Приготовить его довольно просто. Рассказываем, как именно.
Фото: freepik.com by mdjaff, PDM
Ингредиенты:
- Куриное филе — 100 г
- Авокадо — 100 г
- Кабачок — 100 г
- Брынза — 60 г
- Оливки без косточек — 50 г
- Лимон — 1 шт.
- Оливковое масло — 4 ст.л.
- Подсолнечное масло — 2 ст.л.
- Соевый соус — 40 мл
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Натереть куриное филе солью и перцем. Смазать противень подсолнечным маслом. Отправить филе в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
- Нарезать кабачок брусочками.
- Налить на сковороду оливковое масло. Обжарить кусочки кабачка.
- Нарезать брынзу кубиками. Аналогично поступить с авокадо и готовым филе.
- Выжать немного сока из лимона.
- В миске соединить оливковое масло, лимонный сок и соевый соус. Перемешать. Заправка готова.
- В ёмкости для салата смешать куриное филе, брынзу, кабачки, авокадо и оливки. Заправить блюдо. Приятного аппетита!
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру