Готовим вкуснейший салат с курицей, кабачком, авокадо и брынзой

Рецепт очень вкусного салата с курицей, кабачком, авокадо и брынзой

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вашему вниманию рецепт восхитительного салата с курицей, кабачком, авокадо и брынзой. Приготовить его довольно просто. Рассказываем, как именно.

Фото: freepik.com by mdjaff, PDM

Ингредиенты:

Куриное филе — 100 г

Авокадо — 100 г

Кабачок — 100 г

Брынза — 60 г

Оливки без косточек — 50 г

Лимон — 1 шт.

Оливковое масло — 4 ст.л.

Подсолнечное масло — 2 ст.л.

Соевый соус — 40 мл

Соль — по вкусу

Приготовление:

Натереть куриное филе солью и перцем. Смазать противень подсолнечным маслом. Отправить филе в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Нарезать кабачок брусочками. Налить на сковороду оливковое масло. Обжарить кусочки кабачка. Нарезать брынзу кубиками. Аналогично поступить с авокадо и готовым филе. Выжать немного сока из лимона. В миске соединить оливковое масло, лимонный сок и соевый соус. Перемешать. Заправка готова. В ёмкости для салата смешать куриное филе, брынзу, кабачки, авокадо и оливки. Заправить блюдо. Приятного аппетита!